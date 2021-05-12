Звездный роман в фотографиях: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Всю последнюю неделю интернет бурлит от новостей, что легендарная пара начала 2000-х – Бен Аффлек и Дженнифер Лопес – якобы снова вместе. А новые фото Джей Ло и Бена Аффлека в аэропорту Монтаны, где они держатся за руки, которые были опубликованы сегодня таблоидами, и вовсе свели их поклонников с ума. Пока общественность гадает, соединятся ли пути двух звезд снова спустя 17 лет, а сами Бен и Дженнифер хранят молчание, мы предлагаем просмотреть самые яркие их фотографии, сделанные за время их недолгого романа, а заодно вспомнить, с чего все началось и почему закончилось.

Актер и певица познакомились в далеком 2002 году на съемках фильма “Джильи”. Служебные отношения довольно быстро переросли в романтические, да и в целом их роман был стремительным и ярким. Уже в ноябре 2002 года Бен сделал Дженнифер предложение руки и сердца, а фанаты певицы разделились на два лагеря: первые прозвали влюбленных “Беннифер” (причем это слово так устоялось, что даже попало в толковые словари), тогда как вторые считали, что “худший актер” по мнению премии “Золотая малина” не подходит знойной латиноамериканке. Но факт оставался фактом – Джей Ло приняла его преложение и долгое время с удовольствием носила кольцо Harry Winston с 6-каратным розовым бриллиантом стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Но до алтаря влюбленным помешали дойти… папарацци. Позже они вспоминали, что давление журналистов и фотографов достигло такой отметки, что, будучи женихом и невестой, они собирались в один день со своей свадьбой организовать еще несколько “фейковых”. В этом решении они видели единственный способ хоть как-то отвлечь папарацци. В итоге их роман не выдержал столь пристального внимания, и свадьбу, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года, они отложили на неопределенный срок.

После их пути разошлись почти на два десятка лет: Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони, а Бен Аффлек связал себя узами брака с Дженнифер Гарнер. Оба стали родителями – у Дженнифер родились близнецы, а Гарнер родила Аффлеку двух сыновей и дочь. Однако оба брака распались, после чего у каждого были еще отношения. После последних их разрывов с Алексом Родригесом и Аной де Армас, видимо, в поиске утешения они снова начали общаться.