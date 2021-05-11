 

Прибалтика выкопает траншею вдоль границы и станет островом

11.05.2021, 20:27, Разное
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Власти Эстонии, Латвии и Литвы заключили соглашения о совместном рытье вдоль внешних границ траншеи шириной в 2,5 метра для защиты от возможной российской агрессии.

После того, как работа будет завершена, Прибалтика официально станет островом, неприступным для России.

Как отметили в Минобороны Литвы, Россия ни разу в истории не смогла завоевать островное государство. В качестве примеров приводят Ирландию, Японию и Кипр, которые никогда не находились под властью русских царей. Новый остров получит название Великоприбалтика, по аналогии с Великобританией. В совместном заявлении лидеры прибалтийских тигров заявили, что у них очень много общего с их британскими друзьями.

– У вас есть Уэльс, Шотландия и Англия, а у нас будет Латвия, Литва и Эстония. По уровню развития и благосостояния мы уже даже слегка обгоняем британцев. Но главное не это, а то, что на нашем острове не будет ничего русского. Всех русскоговорящих мы утопим в траншее, а захватчиков будем отстреливать. Посмотрим, что на это ответят наши геостратегические враги, – заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По оценке эстонских специалистов, рытьё траншеи будет завершено не позднее 2039 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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