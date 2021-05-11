Трагедия в Казани: реакция Максима Галкина, Кристины Орбакайте, Тины Канделаки, Максима Виторгана и других звезд

Первый будний день после длительных майских выходных в России начался с трагедии: в среднеобразовательной школе, гимназии №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. На данный момент пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила о десяти погибших: известно, что семь из них – ученики, а также одна учительница. Также сообщается о 20 пострадавших разной степени тяжести. По информации ТАСС, на школу напал 19-летний Ильназ Галявиев. В апреле его отчислили из колледжа ТИСБИ, в который тот поступил после окончания этой гимназии.

Ильназ Галявиев был студентом 4-го курса колледжа ТИСБИ. В апреле 2021 года из-за академической задолженности он был отчислен, – сказал представитель колледжа в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось о двоих нападавших, одного из которых “ликвидировали”. Однако позже эту информацию в пресс-службе президента Татарстана назвали не соответствующей действительности. Telegram-канал Baza сообщил, что несколько дней назад Ильназ завел свой канал в мессенджере, где называл себя “богом”, а сегодня утром до стрельбы опубликовал пост, в котором заявил о своих намерениях убить много людей, а затем покончить с собой. Сейчас нападавший задержан.

Свои соболезнования уже принес президент страны Владимир Путин, также он поручил пересмотреть нормы выдачи и хранения оружия – свое разрешение на ношение оружия Ильназ получил две недели назад. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие – от 200 до 400 тысяч рублей. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура, все занятия в школах отменены. Соболезнования в соцсетях выразили многие известные персоны.

Максим Галкин

Глубокие соболезнования родным и близким погибших при нападении в казанской гимназии. Страшная трагедия, потрясшая до глубины души!

Кристина Орбакайте

#казань.

Юлия Высоцкая

Казань. Как страшно. Боль. Бессилие. Соболезнования родным.

Ольга Бузова

Казань. Мое сердце разбито от жесткости случившейся сегодня. Как??? Как можно было врываться в школу и расстреливать ни в чем не повинных детей? Боже, в каком мире мы живем? Мои молитвы с каждой семьей, чей родной человек сегодня не вернется! Мои молитвы с каждой семьей, чей член семьи пострадал в этом бесчеловечном поступке двух нелюдей.

Любовь Толкалина

Казань, пожалуйста, примите соболезнования. Господи, как страшно.

Наталья Подольская

Просто нет слов… Господи спаси и сохрани.

Павел Прилучный

Как же в жизни все переменчиво. Хорошее переплетается с плохим, радость и счастье сменяется трагедией и болью! Казань, я с вами!

Дмитрий Шепелев

Стрельба в школе в Казани. Есть погибшие и раненые, в том числе и дети. Очень страшно.

Александра Бортич

Ужасная, ужасная трагедия. И поверить невозможно. Глубочайшие соболезнования всем семьям, кого это коснулось сегодня. Я не представляю, какие нужны силы, чтобы пережить такое.

Гарик Харламов

Казань. Гимназия 175. Просто ужас. Просто нет слов. Мой глубочайшие соболезнования родителям погибших детишек , родственникам погибших взрослых!

Александр Ревва

Мои искренние соболезнования #казань

Дина Саева

Произошла большая трагедия в Казани. Приношу свои соболезнования семьям погибших детей.

Зара

Казань, школа 175, какой ужас… Казань, мы с тобой.

Тина Канделаки

Иногда рядом с нами случаются большие трагедии, из которых мы обязательно сделаем выводы. Но никакие размышления о том, как сделать так, чтобы теракт в казанской гимназии никогда не повторился, не могут отодвинуть на второй план наше сочувствие и сопереживание боли, которая пришла сегодня сразу в большое количество семей.

Максим Виторган

Казань.

Яна Чурикова

Просто нет слов… Это наша общая боль…

Агата Муцениеце

Казань! Как так? Почему люди убивают людей? Откуда столько злости внутри нас? Мои соболезнования все пострадавшим! Это ужасная трагедия, комок в горле и страх за наших деток… ну почему такое допустимо??????????? Если честно, тут и слов не подобрать.. Это просто….

Айза Самохина

Боль.

Ольга Серябкина

Казань. 11.05.21.

Жасмин

Сердце разрывается от ужасающих утренних новостей о стрельбе в казанской школе… Нечеловеческая жестокость… Нет ничего страшнее для родителей, чем хоронить своих детей, соболезную семьям погибших всей душой! Удивляет, что у стрелявшего, если верить СМИ, было разрешение на хранение оружия, как же так?! Я не знаю нашего законодательства так глубоко, но хочу обратиться к нашим депутатам с просьбой максимально(!!!) ужесточить проверку на психическое здоровье людей, желающих приобрести оружие! Такой ужас не должен повториться!

Екатерина Стриженова

Слова соболезнования и сочувствия родителям!!! Завтра в Казани день траура… ЧТО заставило молодого человека взять оружие и пойти в школу расстреливать детей?!!!! Пока мы не поймем – мы не сможем это прекратить…. #казаньмыстобой #трагедиявказани

Леонид Агутин

Казань! Какая трагедия! Нет слов! Соболезнования родным…

Жанна Мартиросян

Трудно подобрать правильные слова в эту трудную минуту. Это тяжелый удар для всех. Нет ничего страшнее и больнее потери ребенка. Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить боль родных и близких. Примите наши искренние соболезнования. Сил вам. Казань, всем сердцем с вами.

Екатерина Скулкина

Казань… Мои соболезнования… Тихий ужас… Земля пухом погибшим детям и взрослым…

Тутта Ларсен

Невозможно подобрать слова от ужаса подобных событий… Дрожь в сердце и холод по коже. Казань, это наша общая трагедия. Все, что мы можем сейчас сделать — быть рядом и обнять своих детей.

Николай Валуев

Казань. Пока без всяких комментариев. Это потом. Сейчас Скорбь. Мир погибшим. Здоровья пострадавшим. Терпения и силы родным и близким.

Аида Гарифуллина

Глубочайшие соболезнования семьям всех погибших и пострадавших сегодня в казанской школе! Это ужасно!! Сердце разрывается от боли!!!