Звезда “Рассказа служанки” Самира Уайли и ее жена Лорен Морелли впервые стали родителями

34-летняя актриса Самира Уайли, известная по своим ролям в сериалах “Рассказ служанки” и “Оранжевый – хит сезона”, и ее 38-летняя супруга, продюсер Лорен Морелли, впервые стали родителями. В начале апреля у девушек родилась общая дочь, которой они дали имя Джордж Элизабет. Радостной новостью Самира поделилась в минувшие выходные, опубликовав у себя в Instagram первый снимок малышки. Под фотографией она поздравила свою возлюбленную с Днем матери, который стал для них первым в этом качестве.

Поздравляю с первым Днем матери мою прекрасную жену, которая четыре недели назад после почти трехдневных родов родила нашего первого ребенка – чудесную дочь Джордж. Добро пожаловать в этот мир, малышка. Мы тебя любим и благодарим за лучший первый День матери, о котором две девушки только могут мечтать,

– написала Самира, рассказав, что роды были непростыми. Беременность они скрывали, поэтому новость стала неожиданностью для поклонников актрисы и ее жены.

Лорен Морелли и Самира Уайли

Самира Уайли и Лорен Морелли познакомились на съемках сериала “Оранжевый — хит сезона” в 2014 году. На этом проекте Лорен была сценаристом, а Самира – исполнительницей одной из ролей. Ради отношений с Самирой Лорен подала на развод со своим супругом Стивом Бэйзилоном после двух лет брака. Позже она рассказывала, что встреча с актрисой помогла понять, какая у нее на самом деле сексуальная ориентация. В октябре 2016 года пара объявила о помолвке, а в 2017 году девушки поженились. Несколько лет назад влюбленные признавались, что очень хотят завести детей.

Самира Уайли в сериале “Рассказ служанки” Лорен Морелли и Самира Уайли