 

Псковский математик, разработавший способ моментально вычислять коррупционеров по декларациям, останется в СИЗО до суда

11.05.2021, 7:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Пскове один из районных судов постановил оставить в силе меру пресечения в виде заключения под стражу для местного математика Дмитрия Теплова.

57-летний мужчина был задержан после того, как представил в сети программно-математический алгоритм, позволяющий автоматически и с высокой долей вероятности вычислять чиновников по их налоговым декларациям.

Учёный утверждал, что психология среднестатистического коррупционера легко поддаётся изучению. Все они не умеют остановиться и стремятся украсть ещё больше и больше с каждым годом, причём как минимум часть подобных денег приходится отражать в декларациях, “легализовывая” их через бизнес, чтобы они хотя бы отдалённо соответствовали реальной картине и не вызывали подозрений. Рано или поздно каждый из них попадается на “очевидно нетрудовых сверхдоходах”, которые несложно описать математическими алгоритмами.

Теплов опубликовал в сети методы таких вычислений и продемонстрировал их высокую работоспособность – автоматизированный анализ деклараций уже осужденных коррупционеров давал результаты порядка 92-99%, причём аналогичная вероятность оказаться коррупционером была найдена у множества действующих чиновников. Вскоре исследователя задержали по обвинению в клевете на представителей органов власти и экстремизме.

Согласно очередному решению суда, учёный будет находиться под арестом, как подозреваемый, представляющий собой высокую опасность. В июне должен состояться суд, на котором будут рассмотрены обвинения против математика в разжигании ненависти к социальной группе “государственные служащие”, а также о клевете в отношении лиц из регионального и федерального правительств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Крисси Тейген и Джон Ледженд потеряли ребенка: “Мы всегда будем любить тебя, наш Джек”

04.04 / Это не голодовка! – Алексей Навальный отказался от еды до конца священного месяца Рамадан

05.12 / Онлайн-платформа IPG – Международная политика и общество

28.11 / Названы защищающие от рака продукты

02.09 / Предупреждение от Бога

11.05 / Мнение: Бэкграунд майской эскалации в Палестине

26.07 / Мнение: Хабаровск – ты ….л!

10.08 / Гороскоп на 11 августа 2020 года

02.02 / Мнение: Вопрос про полицаев

10.04 / «Есть важный принцип, говорить за тех, чье слово не может быть услышано»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика