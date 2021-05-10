 

Королева Елизавета II вспомнила, как спасла человека от утопления, когда ей было 14 лет

10.05.2021, 17:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Королева Великобритании, Ее Величество Елизавета II продолжает важные встречи. Так, на днях королева встретилась с представителями Королевского общества спасения жизни. Аудиенция прошла в обычном режиме карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, то есть по видеосвязи. Информация об этом появилась на официальном аккаунте Букингемского дворца.

Для встречи Ее Величество выбрала сиреневый жакет, надетый на рубашку тоном темнее, и жемчужные украшения – ожерелье с нитками в три ряда и серьги.

Во время беседы представители общества рассказали о достижениях организации, и попросили Ее Величество вспомнить, как она сама спасла человека от утопления в 1941 году, когда будущей королеве было 14 лет. За этот подвиг Елизавета II первая за историю Общества получила специальную награду “Молодое дыхание”, о чем королева, как выяснилось, и не подозревала до сегодняшнего дня. 

Да, я и не знала, что была первая. О, это было так давно, 80 лет прошло. Мне было лет 12 или 14? Да?! Как я это сделала? Просто сделала, не осознавая до конца, что делаю.
Это было огромное достижение, и я очень гордилась тем, что носила значок на передней части своего плавательного костюма. По-моему, это было очень грандиозно, – сказала королева. Вместе с частью беседы, в официальный королевский инстаграм попало и фото юной Елизаветы во время тренировки по спасению человека на воде.

Королевское общество спасения жизни – это благотворительная организация по предотвращению утопления, основанная в 1891 году, пользующаяся королевским патронажем с 1904-го. Елизавета II покровительствует этому обществу с с 1952 года. Организация работает в 30 странах Содружества, и ее главными целями является предотвращение роста смертности в результате утопления и распространение информации о безопасности на воде. Сегодня утопление остается одной из самых распространенных причин смерти в мире: ежегодно гибнет около 235 000 человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Саакашвили: Пьем с Березовским, в два часа ночи он говорит: “Хочу жениться на этой девушке. Устройте мне церковную свадьбу”. Разбудили епископа в три часа ночи

10.07 / В Израиле запретили встречи с проститутками

23.07 / Жизнь после курения: через 20 минут и через 15 лет

15.04 / Мнение: О постоянно просир***мых полимерах

26.01 / Диетолог напомнила о побочных явлениях интервального голодания

11.12 / На выборах главы поселка в Омской области победила школьный сторож

28.04 / Память о песчинке

27.04 / «Навальный в тюрьме — из ряда вон выходящее событие»

03.03 / Скандалы: «Роковая испанка» Павла Мамаева

02.09 / Почему история с отравлением Навального “Новичком” – фейк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика