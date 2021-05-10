Королева Елизавета II вспомнила, как спасла человека от утопления, когда ей было 14 лет

Королева Великобритании, Ее Величество Елизавета II продолжает важные встречи. Так, на днях королева встретилась с представителями Королевского общества спасения жизни. Аудиенция прошла в обычном режиме карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, то есть по видеосвязи. Информация об этом появилась на официальном аккаунте Букингемского дворца.

Для встречи Ее Величество выбрала сиреневый жакет, надетый на рубашку тоном темнее, и жемчужные украшения – ожерелье с нитками в три ряда и серьги.

Во время беседы представители общества рассказали о достижениях организации, и попросили Ее Величество вспомнить, как она сама спасла человека от утопления в 1941 году, когда будущей королеве было 14 лет. За этот подвиг Елизавета II первая за историю Общества получила специальную награду “Молодое дыхание”, о чем королева, как выяснилось, и не подозревала до сегодняшнего дня.

Да, я и не знала, что была первая. О, это было так давно, 80 лет прошло. Мне было лет 12 или 14? Да?! Как я это сделала? Просто сделала, не осознавая до конца, что делаю.

Это было огромное достижение, и я очень гордилась тем, что носила значок на передней части своего плавательного костюма. По-моему, это было очень грандиозно, – сказала королева. Вместе с частью беседы, в официальный королевский инстаграм попало и фото юной Елизаветы во время тренировки по спасению человека на воде.

Королевское общество спасения жизни – это благотворительная организация по предотвращению утопления, основанная в 1891 году, пользующаяся королевским патронажем с 1904-го. Елизавета II покровительствует этому обществу с с 1952 года. Организация работает в 30 странах Содружества, и ее главными целями является предотвращение роста смертности в результате утопления и распространение информации о безопасности на воде. Сегодня утопление остается одной из самых распространенных причин смерти в мире: ежегодно гибнет около 235 000 человек.