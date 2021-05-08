 

Правительство Хабаровского края будет реформировано в ТикТок-хаус

08.05.2021, 10:29, Разное
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил перед Законодательной думой с докладом о пользе китайской социальной сети TikTok в плане взаимодействия с населением региона.

После того, как он создал там аккаунт, ему поступило огромное количество жалоб и предложений со стороны проживающих в Хабаровском крае граждан, благодаря чему регион «смог в считанные сроки смог решить множество актуальных в данный момент проблем».

Михаил Дегтярёв: правительство Хабаровского края будет реформировано в ТикТок-хаусДегтярёв посоветовал главам районных администраций края последовать его примеру и также завести в TikTok аккаунты, они единогласно поддержали губернатора и смогли в разы увеличить благосостояние вверенных им районов.

– ТикТок — это уникальная соцсеть, на остальных сайтах для общения нет такой дружной и высокоинтеллектуальной аудитории, которая может эффективно помочь нам с управлением регионом. В связи с этим я и главы ряда районов нашего края предлагаем перестроить краевое правительство в ТикТок-хаус, дабы иметь возможность интегрировать в наши ряды одарённые умы с этого замечательного сайта. В хаусе мы будем дружно жить вместе и совместно писать законы, а также различные указы для улучшения Хабаровского края, и это будет в разы эффективней текущей системы, ведь самые светлые умы региона будут находится бок о бок буквально круглосуточно, — заявил в конце своего выступления Дегтярёв.

Краевые депутаты, большинство из которых составляют коллеги губернатора по ЛДПР, единогласно поддержали предложение. Создание ТикТок-хауса начнётся в самое ближайшее время, в его состав войдёт половина правительства края, а также самые популярные русскоязычные тиктокеры: так, например, известно, что Дегтярёв уже направил приглашение в хабаровский правительственный ТикТок-хаус популярному блогеру и певцу Дане Милохину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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