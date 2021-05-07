 

Королева Летиция посетила церемонию передачи флага в платье, которое надевала 15 лет назад

07.05.2021, 20:30, Разное
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Супруга испанского короля Филиппа VI умеет удивлять своими модными образами и зачастую, как и Кейт Миддлтон, вдыхает в то или иное платье новую жизнь, надевая снова и снова. Так, в эту пятницу королева Летиция почтила своим присутствием церемонию по доставке национального флага Испании на базе Coronel Maté Военной авиационной академии ACAVIET (Aviation Academy of the Army) в городе Кольменар-Вьехо. Она посетила мероприятие без супруга и дочерей – Леонор и Софии.

48-летняя королева исполнила три важные функции на торжественном мероприятии: приняла парад военнослужащих, а также передала флаг руководству Академии и произнесла речь. Однако поклонников Ее Величества больше заинтересовал наряд, который та выбрала для церемонии – белое твидовое платье на пуговицах испанского бренда Felipe Varela. Его Летиция впервые надела 15 (!) лет назад по самому особенному поводу, а именно на крестины старшей дочери Леонор, которая сейчас официально является наследницей испанского престола. На официальных кадрах, которые были сделаны во время крещения девочки в январе 2006 года, еще 33-летняя Летиция запечатлена вместе с супругом (на тот момент принцем), новорожденной дочерью и родителями Фелипе – тогда еще действующего короля Испании Хуана Карлоса I и его жены Софии Греческой.

Если тогда Летиция дополнила платье светлыми туфлями, жемчужными серьгами и распущенными волосами, то спустя 15 лет она обыграла его строгим пучком и коричневыми лодочками на шпильке. Не знаем, чему восхищаться больше: чувству стиля королевы и уровню заботы об экологии (ее последний тур по Испании вместе с мужем летом прошлого года стал примером осознанного потребления) или же ее фигуре, которая за эти годы ничуть не изменилась.

Королева Летиция, 2021 годПринц Фелипе, Летиция, король Хуан Карлос и Мария Греческая с принцессой Леонор, 2006 год



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