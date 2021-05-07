5 самых стильных монархов недели (1-7 мая)

Кейт Миддлтон

В среду, 5 мая, когда во всем мире отмечали Международный день акушерки, пресс-служба британской королевской семьи поделилась интервью, которое Кейт Миддлтон брала по видеосвязи у акушерки из Уганды – Харриет Найиги. Этим интервью герцогиня “отметила” завершение программы Nursing Now – трехлетней глобальной кампании по повышению статуса и авторитета медсестер. Для беседы с женщиной Кейт выбрала синий жакет Zara, топ и брюки на пару тонов темнее, а также серьги Orelia London. Наряд она дополнила интересной укладкой, которая выигрышно подчеркивала лицо герцогини – лайфхак для тех, кто часто созваниватся по Zoom.

Последний будний день на этой неделе у герцогини прошел в радостных заботах – она отмечает выход своей книги-фотоальбома Hold Still со снимками, сделанными ею и британцами во время всеобщего локдауна в 2020 году. Спустя всего несколько часов после объявления необычной акции в честь выхода книги Hold Still 39-летняя Кейт Миддлтон посетила Лондонскую королевскую больницу Whitechapel, а затем отправилась в архив Национальной портретной галереи, совместно с которой она и выпустила издание.

Образ Кейт был праздничным под стать поводу: красное строгое пальто Eponine оттеняли плиссированная юбка песочного цвета и коричневые лодочки Ralph Laurent на тонкой шпильке. Образ завершили воздушная уладка, легкий макияж, а также аксессуары: круглые серьги Mappin & Webb и тренд последних сезонов – микросумочка DeMellier. В этом же пальто герцогиня сегодня утром прятала один из экземпляров своего творения у фонтана рядом с Кенсингтонским дворцом.

Королева Рания

Во вторник 50-летняя королева Иордании сольно вышла в свет, приняв участие в открытой дискуссии с женщинами-владелицами малого бизнеса, которые также являются членами Ассоциации общественных центров (CCA) в Аммане. Эта встреча стала продолжением масштабной компании Его и Ее Величества по поддержке предпринимателей по всей стране – в конце марта супруги посетили выставку молодых ремесленников, представивших свои рукотворные изделия: от ювелирных украшений до предметов домашнего обихода. Мастера получили возможность открыть свое дело благодаря государственной программе Productive Youth Initiative, запущенной по инициативе короля Абдаллы II.

На встречу с предпринимательницами Рания пришла в закрытом, как того требует местная религия, наряде: черных брюках, черной блузе с объемыми рукавами, вышитыми национальными мотивами в желто-зеленых тонах и черных балетках. Вместо филигранной укладки, которую обычно делает королева, был простой конский хвост.

Королева Летиция

У испанской королевы – неделя сольных выходов, как и у большинства ее “коллег” на этой неделе (видимо, все короли и принцы ушли на майские праздники). Позавчера Летиция была замечена на праздновании в честь Международного дня Красного креста в Мадриде. Мать двоих детей снова доказала всем, что для эффектного выхода не нужно тратиться на новый предмет гардероба. Прежде шифоновое платье с цветочным принтом от Zara за 50 долларов мы видели на королеве дважды: летом прошлого года во время визита в музей Гуггенхайма в Бильбао и в 2017 году на встрече Ассоциации сельских женщин во дворце Сарсуэла.

А сегодня Летиция посетила церемонию передачи национального флага Испании на базе Coronel Maté Военной авиационной академии ACAVIET. Там она снова продемонстрировала высокий уровень осознанного потребления, появившись перед военными в платье, которое она впервые надела 15 лет назад. Что это за платье и по какому поводу королева выходила в нем в свет, читайте здесь.

Кронпринцесса Мэри

Супруга датского кронпринца Фредерика – Мэри – на этой неделе тоже работала за двоих. Пока ее муж был в отъезде и отмечал День освобождения Дании в мае 1945 года в портовом городе Хадерслеве, она посетила штаб-квартиру Датского агентства по чрезвычайным ситуациям, которое занимается защитой страны от пандемии коронавируса. Как и неделю назад, кронпринцесса сделала ставку на однотонный образ в синей гамме: брючный костюм, на который было накинуто длинное пальто, сочетался с темной-синей медицинской маской и синими замшевыми сапогами. По образам монархов можно понять, насколько весна в Дании холоднее, чем в той же Испании.

Королева Максима

На этой неделе королева Нидерландов продемонстрировала несвойственный ей мрачный образ, который был продиктован соответствующим поводом – в преддверии Дня победы в Амстердаме отмечали День памяти. На площади Дам в центре города королева Максима и король Виллем-Александр, а также десятки военных и государственных служащих почтили память погибших в ходе Второй мировой войны. Для памятного мероприятия Максима выбрала длинное платье с накидкой на пуговицах от Massimo Dutti, дополнив все это шляпкой, кожаными перчатками, жемчужными серьгами и брошью с бриллиантами.

Кейт МиддлтонКоролева РанияКоролева ЛетицияКронпринцесса МэриКоролева Максима