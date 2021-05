Кейт Миддлтон неожиданно вышла в свет, чтобы отпраздновать выход своей новой книги

Спустя всего несколько часов после объявления необычной акции в честь выхода книги Hold Still 39-летняя Кейт Миддлтон посетила сразу две локации в Лондоне. Сперва герцогиня Кембриджская посетила Лондонскую королевскую больницу Whitechapel, а затем отправилась в архив Национальной портретной галереи, совместно с которой она и выпустила книгу-фотоальбом со снимками, сделанными ею и британцами во время всеобщего локдауна в 2020 году.

Образ Кейт был праздничным под стать поводу: красное строгое пальто Eponine оттеняли плиссированная юбка песочного цвета и коричневые лодочки Ralph Laurent на тонкой шпильке. Образ завершили воздушная уладка, легкий макияж, а также аксессуары: круглые серьги Mappin & Webb и тренд последних сезонов – микросумочка DeMellier. В этом же пальто герцогиня сегодня утром прятала один из экземпляров своего творения у фонтана рядом с Кенсингтонским дворцом.

Супруга принца Уильяма пообщалась с представителями больницы и архива, в том числе на тему здоровья и искусства. Известно, что часть снимков, напечатанных в книге, будет представлена в Национальной портретной галерее, а вырученные средства от продажи альбома пойдут на поддержку проектов в области ментального здоровья и искусства. Сумму разделят между фондом Национальной портретной галереи и благотворительной организацией по охране психического здоровья Mind.

Напомним, сегодня, 7 мая, книга герцогини Кембриджской Hold Still поступила в продажу во все магазины Великобритании. Это фотоальбом, в котором 39-летняя Кейт Миддлтон собрала фотографии, сделанные во время карантина в Великобритании, в том числе моменты погружения страны в тотальный локдаун. Полное название книги – Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 (“Оставайтесь на месте: портрет нашей нации в 2020 году”).

В честь релиза своего творения герцогиня объявила настоящую охоту за сотней уникальных экземпляров книги: в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram сегодня появилось видео, как Кейт ставит одну из копий у фонтана рядом с Кенсингтонским дворцом в Лондоне. В подписи к посту сказано, что волонтеры организации Book Fairies (“Книжные феи”) спрятали несколько десятков книг Hold Still на всей территории Великобритании. Эти экземпляры отличаются от тех, что поступили в продажу: каждая обернута золотой лентой с бантом, а внутрь книг вложены письма, написанные самой герцогиней.

Выход книги герцогини Кембриджской всего на месяц опередил релиз аналогичного творчества герцогини Сассекской: позавчера стало известно, что в июне свет увидит книга Меган Маркл для детей под названием The Bench (“Скамейка”). О том, что герцогини Сассекская собирается стать детским писателем, стало известно еще в августе 2019 года. Подробнее о сюжете и обложке книги мы рассказывали здесь.