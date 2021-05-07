 

В Северной Корее перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

07.05.2021, 16:24, Разное
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Несмотря на выходной день, посол КНДР вызван в МИД России для дачи объяснений. Это связано с внезапным переносом празднования Дня Победы с девятого мая на восьмое.

О том, что отныне День Победы в Северной Корее будут праздновать 8 мая, в четверг сообщило информационное агентство ЦТАК:

– Приняв во внимание мнение уважаемых учёных в области мировой истории, Любимый Руководитель товарищ Ким Чен Ын принял решение праздновать победу над немецко-фашистскими захватчиками 8 мая. Глава Академии наук Кореи искренне поблагодарил гения среди гениев в военной стратегии за трепетное отношение к исторической точности событий.

В Северной Корее перенесли празднование Дня Победы на 8 мая– Праздник перенесли внезапно, без малейших консультаций и даже без уведомления российской стороны. Я могу назвать это только недружественным шагом. Хотя на самом деле это чистое вероломство, – пожаловалась журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Акт о полной и безоговорочной капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая по берлинскому времени и 9 мая по московскому. Поэтому страны Европы и Америки традиционно отмечают это событие на день раньше, чем Россия.

В последние время ряд стран, прежде отмечавших День Победы вместе с Россией, переходят на «европейский вариант», дистанцируясь таким образом от российской политики. Однако столь близкая России держава, как КНДР, предприняла такой демарш впервые.

В МИД намекнули, что, если посол КНДР не даст удовлетворительных объяснений, его страна займёт место в списке государств, недружественных России.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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