Гигантскую лягушку поймали в озере Титикака в Перу (Видео)

По информации YouTube-канала «The Grimreefar», гигантская лягушка размером с человека была выловлена в озере Титикака в Перу.

Озеро Титикака – пресноводное озеро в Андах на границе Перу и Боливии. По площади это самое крупное озеро в Южной Америке.

Есть информация, что местные жители очень часто видели нечто огромное, плавающее в местном водоеме. Таинственное существо наблюдалось также и на суше. Однако до сих пор неизвестно, кто выловил этого земноводного монстра.

В прошлом году несколько научных учреждений задались целью сохранить гигантских лягушек озера Титикака.

Неизвестно, относится ли это земноводное к исчезающему виду. И может ли этот вид иметь такие устрашающие размеры.

По мнению некоторых комментаторов, это может быть лягушка-бык, обитающая в Канаде и США. Однако данный вид никогда не встречался в озере Титикака. Исследователям остается только гадать, что это за вид лягушек и как он оказался в перуанских краях.

Некоторые считают, что это неизвестный вид лягушек – криптид, который как вид вымер миллионы лет назад, но некоторые особи непонятным образом дожили до наших дней. Если это так, и в мире действительно все еще существуют такие монстры, то возникает вопрос – что побудило это земноводное выйти из водоема?