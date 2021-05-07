 

Фанаты Булгакова сожгли рукопись «Мастера и Маргариты» в музее писателя

07.05.2021, 12:01, Разное
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Полиция проводит проверку по факту уничтожения рукописи романа «Мастер и Маргарита» в ходе спора между сотрудником музея М.А. Булгакова в Москве и двумя поклонниками его творчества.

Пытаясь доказать пророческий характер произведения, один из посетителей сжёг 300-страничную тетрадь, содержащую окончательный вариант рукописи романа.

Фанаты Булгакова сожгли рукопись «Мастера и Маргариты»По данным полиции, двое посетителей пришли в музей Михаила Булгакова утром пятницы накануне Пасхи. Одного из них запомнили как высокого долговязого гражданина с небрежными усиками, а другой был ниже ростом и коренаст. Они попросили у сотрудника музея показать им оригинал рукописи романа «Мастер и Маргарита» и спросили у него, согласен ли он с утверждением автора о том, что рукописи не горят. Сотрудник ответил, что не знает, после чего между ним и посетителями завязался спор об истинности приведённых в произведении сведений. В конце концов один из посетителей схватил стоящий неподалёку примус, принадлежавший Булгакову, облил тетрадь керосином и поджёг. После того, как пламя полностью уничтожило музейный экспонат, посетители поспешили удалиться.

Ведётся следствие.

– Посетители при покупке билета предъявили документы на фамилии Панаев и Скабичевский. Однако, как выяснила полиция, их паспорта были поддельными, поэтому мы не можем установить их личность. По описанию свидетелей были составлены фотороботы, которые разосланы всем постам полиции. Сейчас трудно оценить материальный ущерб, который нанесли культуре их действия, поскольку оригинал рукописи является бесценным. Мы думаем, что к делу могут быть причастны иностранные спецслужбы или сторонники ФБК (запрещённая в России террористическая организация – прим.), – прокомментировал ситуацию представитель МВД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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