Минобороны предложило на период военных сборов отправлять девушек на курсы целомудрия

Министерство обороны России сообщило о намерении ввести ежегодные курсы целомудрия для лиц женского пола на период военных сборов.

Так, женщины, по мнению высших военных чинов, смогут легче перенести расставание с любимыми, а школьницы получить набор необходимых знаний.

– Курсы целомудрия – очень нужная вещь. Они помогут в военное, да и в мирное время тоже, получить необходимые знания. Девушки выучат множество молитв и поймут, что главное во время отсутствия мужчины – это хранить ему верность и избегать соблазнов, – пояснил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Курсы целомудрия будут проходить на базе монастырей, которые находятся ближе всего к местам прописки или учебным заведениям.

В программу занятий входят ведение домашнего хозяйства, мастер-классы от лучших послушниц страны, изучения «Домостроя» и Библии. Проживать слушательницы будут в изолированных от внешнего мира кельях. Им запретят пользоваться интернетом и мобильной связью. Также по решению настоятелей монастырей девушек могут обязать помогать монахиням в работе.

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