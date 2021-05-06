 

Минобороны предложило на период военных сборов отправлять девушек на курсы целомудрия

06.05.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство обороны России сообщило о намерении ввести ежегодные курсы целомудрия для лиц женского пола на период военных сборов.

Так, женщины, по мнению высших военных чинов, смогут легче перенести расставание с любимыми, а школьницы получить набор необходимых знаний.

– Курсы целомудрия – очень нужная вещь. Они помогут в военное, да и в мирное время тоже, получить необходимые знания. Девушки выучат множество молитв и поймут, что главное во время отсутствия мужчины – это хранить ему верность и избегать соблазнов, – пояснил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Курсы целомудрия будут проходить на базе монастырей, которые находятся ближе всего к местам прописки или учебным заведениям.

В программу занятий входят ведение домашнего хозяйства, мастер-классы от лучших послушниц страны, изучения «Домостроя» и Библии. Проживать слушательницы будут в изолированных от внешнего мира кельях. Им запретят пользоваться интернетом и мобильной связью. Также по решению настоятелей монастырей девушек могут обязать помогать монахиням в работе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Анита Цой рассказала о побочных эффектах коронавируса

26.10 / Сергей Жигунов развелся с Верой Новиковой во второй раз

16.08 / Медики развеяли семь распространенных мифов о пользе сока

02.04 / Японские эксперты раскрыли, как «старые» бомбардировщики помогли РФ переиграть НАТО

13.08 / Более половины врачей в РФ не готовы прививаться отечественной вакциной от COVID-19

21.07 / Для чего инопланетяне повредили ДНК человека?

24.11 / Евгений Петросян подтвердил заражение коронавирусом

29.07 / Стали известны характеристики европейской Toyota Yaris

10.11 / Мнение: О главной ошибке про коронавирус, которую допускают врачи

02.07 / Учёные рекомендуют употреблять в пищу растительный пырей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика