 

Российские торрент-трекеры обязали раздавать патриотическое кино

06.05.2021, 19:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство культуры РФ издало приказ, согласно которому все российские торрент-площадки должны предлагать для скачивания отечественное кино патриотической направленности.

Российские торрент-трекеры обязали раздавать патриотическое киноБитТоррент – это популярный протокол для обмена файлами между пользователями. Как правило, у торрент-площадки нет центрального сервера, где хранятся все файлы. Они разбросаны по компьютерам пользователей и, если кто-то хочет скачать фильм или книгу, система автоматически выбирает, откуда поступят блоки данных. Это существенно ускоряет скачивание и обеспечивает бесперебойную передачу информации.

– Торренты имеют огромный охват аудитории, при этом практически игнорируют патриотику. Я вчера бегло просмотрел трекеры, которыми сам пользуюсь, и нигде не нашёл, например, фильма «Девятаев». А это важнейшее произведение на сегодня. Оно имеет огромное воспитательное значение, – заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Администраторы торрентов пока не понимают, в какой мере их касается приказ Минкульта. Им, например, неясно, что считать российским трекером – любой трекер, доступный в России или только зарегистрированный в зонах .ru, .su или .рф. Также неясно, должны ли распространять патриотическое кино специализированные трекеры или «трекеры для взрослых», такие, как Порнолаб.

– Мы обсуждали сегодня этот приказ. Какие именно фильмы мы должны раздавать? С одной стороны, у нас есть патриотический порнофильм «Чапаев». С другой стороны, если у нас появится, например, фильм «Зоя», нас могут неправильно, даже извращённо понять, – возмущается администратор Порнолаба под ником WhatTheFuck.

Трекеры, не разместившие патриотическое кино в течение месяца, будут заблокированы на территории Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Ученые рассказали об опасной дозировке витамина D

13.08 / Миллионные заработки Аршавина Барановская назвала своей заслугой

27.10 / Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

16.04 / В Белом Доме объяснили миролюбивый тон речи Байдена сбоем в работе телесуфлёра

22.10 / Ксения Собчак рассказала о связи Богомолова с «проклятием Достоевского»

17.11 / Собянин объявил о продлении дистанционного обучения в московских школах

27.01 / “Однажды в Голливуде”: Клава Кока рассекретила внешность своего избранника

27.10 / О чём грустит Ксения Бородина? – Личное мнение

13.03 / В России представили смартфон Oppo X 2021 — гибкий экран эффектно раздвигается

25.07 / «Россия ведет себя так, будто ей нечего терять» – о вмешательстве Кремля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика