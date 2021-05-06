Российские торрент-трекеры обязали раздавать патриотическое кино

Министерство культуры РФ издало приказ, согласно которому все российские торрент-площадки должны предлагать для скачивания отечественное кино патриотической направленности.

БитТоррент – это популярный протокол для обмена файлами между пользователями. Как правило, у торрент-площадки нет центрального сервера, где хранятся все файлы. Они разбросаны по компьютерам пользователей и, если кто-то хочет скачать фильм или книгу, система автоматически выбирает, откуда поступят блоки данных. Это существенно ускоряет скачивание и обеспечивает бесперебойную передачу информации.

– Торренты имеют огромный охват аудитории, при этом практически игнорируют патриотику. Я вчера бегло просмотрел трекеры, которыми сам пользуюсь, и нигде не нашёл, например, фильма «Девятаев». А это важнейшее произведение на сегодня. Оно имеет огромное воспитательное значение, – заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Администраторы торрентов пока не понимают, в какой мере их касается приказ Минкульта. Им, например, неясно, что считать российским трекером – любой трекер, доступный в России или только зарегистрированный в зонах .ru, .su или .рф. Также неясно, должны ли распространять патриотическое кино специализированные трекеры или «трекеры для взрослых», такие, как Порнолаб.

– Мы обсуждали сегодня этот приказ. Какие именно фильмы мы должны раздавать? С одной стороны, у нас есть патриотический порнофильм «Чапаев». С другой стороны, если у нас появится, например, фильм «Зоя», нас могут неправильно, даже извращённо понять, – возмущается администратор Порнолаба под ником WhatTheFuck.

Трекеры, не разместившие патриотическое кино в течение месяца, будут заблокированы на территории Российской Федерации.

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