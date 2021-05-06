 

В Белоруссии объявили о начале всеобщей коллективизации

06.05.2021, 17:56, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с гомельскими мелиораторами объявил о начале всеобщей коллективизации.

Глава государства признался, что на этот шаг его побудил «высокий результат народного доверия на прошедших президентских выборах».

В Белоруссии объявили о начале всеобщей коллективизации– Беларусь станет первым государством Евразийского союза и всего постсоветского пространства, которое вернётся к проверенной системе народного хозяйства. Благодаря мне и так удалось сохранить многие колхозы и государственные предприятия, и они показали свою эффективность по сравнению с так называемой либеральной приватизации и разграблением народного имущества в соседних странах. Сейчас перед нами стоит задача вернуться на «правильные рельсы», с которых мы сошли в 1991 году, — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер призвал оппозицию принять участие в развитии сельского хозяйства.

– Вот Вы видели этих оппозиционерах хотя бы раз в поле? А собирающими картошку, дыни, пшеницу? Вы видели? Я не видел. Я сомневаюсь, что они вообще что-то сделали полезное для страны. Знаете ли, сколько у нас таких личностей, которые далеки от народа и лишь бы в кресло усесться. Я вот уже сколько лет сижу, а всё равно понимаю, как и чем народ живёт, потому что руками работаю! Мы откроем столько колхозов, что мест хватит всем. Вот и пусть едут повышать показатели сборов картофеля, а не в политику со своими белыми ручками лезть, — заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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