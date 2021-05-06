Как наука подтвердила существование реинкарнации

Возможно ли перерождение? С незапамятных времен человек пытался найти разгадку этой тайны, но убедительные доказательства до сих пор ускользали от него.

Теперь, вероятно, впервые в истории судебно-медицинский эксперт из Патиалы попытался научно доказать этот феномен.

Выдвигая на обсуждение свое исследование по делу, связанному с перерождением ребенка, который в прошлой жизни жил в деревне Чакчела Джаландхарского района, а сейчас живет в деревне Аллуна-Миана Лудхианского района, Викрам Радж Сингх Чаухан утверждает, что на основе сравнения почерка ребенка в его предыдущем и настоящем рождениях доказана теория о том, что перерождение возможно. Об этом рассказывает издание tribuneindia.com.

Его выводы были высоко оценены на недавней Национальной конференции судебно-медицинских экспертов в Университете Бунделькханда в Джханси.

В 2002 году 6-летний мальчик Таранджит Сингх из деревни Аллуна Миана в Лудхиане утверждал, что помнит свою прошлую жизнь. На самом деле, по словам его родителей, мальчик утверждал это с двухлетнего возраста и даже пытался убежать из дома.

Мальчик рассказывал, что в предыдущей жизни он жил в деревне Чаккчела в округе Джаландхар, и его звали Сатнам Сингх, а его отца звали Джит Сингх.

Он поведал, что в момент своей смерти был учеником 9-го класса в школе в деревне Нихалвал. 10 сентября 1992 года он возвращался домой на велосипеде из своей школы вместе со своим другом Сухвиндером Сингхом, а скутерист по имени Йога Сингх из деревни Мираджвала, Шахкот Техсил, ударил его. На следующий день он скончался от серьезной травмы головы.

Его нынешний отец Ранджит Сингх рассказал, что, когда мальчик стал более настойчивым в своих воспоминаниях, они с женой отвезли его в деревню Чаккчела в округе Сангрур. Они не могли найти никого, похожего на людей, которых их сын описал как своих родителей. Когда кто-то сказал им, что в округе Джаландхар тоже есть деревня под названием Чаккчела, они решили отправиться туда.

Отец мальчика Ранджит Сингх и его друг Раджиндер Сингх пошли в правительственную школу в деревне Нихалвал в округе Джаландхар, где они встретили старого учителя, который сказал, что это правда, что мальчик по имени Сатнам Сингх погиб в результате несчастного случая, и он был сыном Джита Сингха из деревни Чаккчела. Затем семья добралась до дома Джита Сингха и рассказала всю историю.

Ранджит Сингх также сказал, что его сын утверждал, что книги, которые он нес, когда произошел несчастный случай, были пропитаны его кровью. У него также было 30 рупий в кошельке.

Услышав это, женщина, которая, как утверждал Таранджит, была его матерью при предыдущем рождении, заплакала и подтвердила его слова. Она сказала, что сохранила окровавленные книги и 30 рупий как последнее воспоминание о своем ребенке.

Через несколько дней брат Таранджита Сингха в его предыдущей жизни Кевал Сингх, сестра Лахбир Каур, друг Бута Сингх, отец Джит Сингх и мать Мохиндер Каур приехали в деревню Аллуна-Миана, чтобы встретиться с Таранджитом.

Лакхбир Каур показала фотографии своего брака Таранджиту Сингху и попросила его узнать себя в предыдущем рождении. Таранджит Сингх сразу же узнал то же самое, что и фотография его родителей в предыдущем рождении.

Эта история была освещена в некоторых газетах. Викрам Чаухан сказал этому писателю, что как человек науки он отказывается верить в подобную историю, но, движимый любопытством, он решил исследовать.

Он несколько раз посещал вышеуказанные деревни. Мальчик и родители обоих родов повторили одну и ту же историю. Он поговорил с продавцом, который рассказал ему, что за несколько дней до смерти мальчик взял у него в кредит записную книжку на 3 рупии.

Когда лавочник пошел в деревню мальчика, мальчик сразу узнал его, но сказал, что должен ему только 2 рупии. Владелец магазина признал этот факт и сказал, что он только хотел проверить подлинность заявления ребенка.

После этого, чтобы научно подтвердить произошедшее, Чаухан взял образцы сочинений Таранджита Сингха как на гурмукхи, так и на английском языке, а также Сатнама Сингха из записных книжек, хранящихся в семье Сатнама Сингха, чтобы выяснить, были ли почерки Сатнама Сингха и Таранджита Сингха похожи.

В основу его расследования легла фундаментальная теория судебной медицины о том, что почерки двух разных людей не могут быть одинаковыми. Если Таранджит Сингх и Сатнам Сингх были одним и тем же человеком, то их почерки также должны были быть одинаковыми.

Автор объяснил, что почерк человека имеет специфические особенности, которые определяются его личностью, и поэтому нет двух людей, пишущих одинаково. Это прикладная наука, сочетающая в себе изучение оптики, физиологии и психологии. Психологический состав человека в значительной степени определяет его почерк.

Таким образом, ум играет важную роль в формировании почерка человека, и рука лишь переводит в действие веления ума, которые не могут быть одинаковыми у двух разных писателей.

Автор был поражен, обнаружив, что почерк Таранджита Сингха почти точно соответствовал почерку Сатнама Сингха. Единственное различие заключалось в мышечной координации двух писателей, так как Таранджит Сингх не привык писать. Это было довольно необычно и предполагало, что что-то в двух мальчиках было одинаковым.

Автор утверждал, что если предположить, что душа передается от одного человека к другому, то можно сделать вывод, что ум останется прежним. Таким образом, если считалось, что душа Сатнама Сингха была перенесена в тело Таранджита Сингха, то можно было предположить, что почерк Таранджита Сингха соответствовал почерку Сатнама Сингха.

Ученый доказал это на конференции. Согласно протоколу конференции, ряд судебных экспертов исследовали образцы почерка и установили, что они были похожи.

«У меня есть некоторые научные основания утверждать, что возрождение возможно, – говорит Чаухан, – но я хочу продолжить исследования по этому вопросу и внимательно слежу за развитием ребенка».

По словам Чаухана, его выводы подкрепил еще один факт.

«В настоящее время Таранджит никогда не ходил в школу, так как он принадлежит к бедной семье, но все же, когда я сказал ему написать английский и пенджабский алфавит, он написал их правильно».

Еще в 2002 году Таранджит жил с родителями в своем нынешнем рождении, так как они отказываются отдать его своим бывшим родителям, хотя они беднее их. Родители его предыдущего рождения также не настаивали на своем заявлении, говоря, что они понимают чувства своих сверстников.