На Русском Севере резкий демографический спад

Людей становится больше только в военных гарнизонах

Численность населения Мурманской области в 2020 году сократилась более чем на 1,1 процента. При этом в ряде закрытых военных городков Северного флота число жителей выросло.

By Atle Staalesen мая 04, 2021

Строй военных в приграничном поселке Никель. Фото: Атле Столесен

В последнее десятилетие вооруженные силы страны уделяют особое внимание частям, защищающим Кольский полуостров и протяженное побережье российской Арктики. В гарнизоны, базы и военную инфраструктуру вкладываются серьезные средства.

Это находит свое отражение в демографической ситуации на Кольском полуострове. Последние данные Росстата четко показывают, что военные гарнизоны находятся в лидерах по приросту населения.

В то время как общая численность населения Мурманской области в 2020 году сократилась более чем на 1,1 процента с 741 511 до 732 864 человек, военные населенные пункты продемонстрировали уверенный рост.

Самой большой прирост населения зарегистрирован в Североморске, главной базе Северного флота. За год число местных жителей увеличилось более чем на 1250 человек.

По данным Росстата, сейчас в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Североморск проживает 65 080 человек.

Также выросло население Снежногорска и Печенги. В других военных гарнизонах, таких как Гаджиево и Полярный, число жителей за этот период немного сократилось.

Такая тенденция наблюдается уже несколько лет, в том числе в 2018 и 2016 годах.

При этом практически все остальные населенные пункты Кольского полуострова в 2020 году продемонстрировали демографический спад. Число жителей Мурманска в 2020 году сократилось с 288 тысяч до менее 283 тысяч.

Население Печенгского района, граничащего с Финляндией и Норвегией, за год сократилось на 800 человек до 36 090 человек. В том числе стало меньше жителей в поселке Никель, откуда в 2020 году ушла горно-металлургическая компания «Норникель».

В 2020 году население Никеля сократилось более чем на 260 человек до 10763 человек.

Сокращение населения на Русском Севере происходит уже много лет. И необычайно сильное падение в 2020 году можно частично объяснить пандемией коронавируса.

По официальным данным, в 2020 году вирус унес жизни около 75 200 россиян по всей стране. При этом данные Росстата о численности населении указывают на то, что число смертей могло быть намного выше.

Всего на 1 января 2021 года население страны составило 146,238 миллионов человек, сократившись за год более чем на 510 тысяч человек.