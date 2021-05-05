 

SANA: Сирийская ПВО перехватила израильскую ракетную атаку на Латакию

05.05.2021, 19:36, Разное
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05.05.2021   by Daria Bedenko

© Photo : Twitter / @Jtruzmah

Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщило в среду, что на побережье, недалеко от городов Латакия и Тартус, были слышны взрывы.

Согласно отчету SANA, это были  взрывы  ракет  противовоздушной обороны, которые «противостояли вражескому  нападению», ракеты были  выпущены в  ответ на то, что было описано как «израильская агрессия».

Сообщалось, что “вражеские ракеты” были нацелены на районы Эль-Хаффа в Латакии и Масиаф, к западу от мухафазы Хама. По данным SANA, авиаудар был нанесен по гражданскому складу пластиковых материалов в сельской местности.

SANA процитировало губернатора Латакии, который сказал, что в результате нападения  один мирный житель был убит, а шесть других были ранены. Ссылаясь на военный источник, агентство также сообщило, что некоторые ракеты были перехвачены средствами ПВО.

Военный источник также сообщил, что в результате авиаудара погиб один мирный житель, шестеро получили ранения, в том числе ребенок и его мать. Кроме того, были «некоторые материальные потери».

Агентство поделилось видео, в котором говорится, что на нем показаны сирийские системы ПВО, перехватывающие ракеты.

Видео, якобы показывающее последствия взрыва, было опубликовано в социальных сетях.

Латакия и Тартус – крупнейшие портовые города Сирии. В Латакии находится российская военная база, а в Тартусе – российский военно-морской объект.

Ранее в апреле сирийская армия заявила, что Тель-Авив провел ракетную атаку  на окрестности  Дамаска, а Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) позже заявили, что атака была осуществлена в ответ на ракетный пуск из Сирии, нацеленный на регион Негев. .

Сирия постоянно сообщает  о том, что она подвергается  израильским авиаударам, при этом Тель-Авив утверждает, что его удары нацелены на то, что, по его мнению, является поддерживаемым Ираном ополчением на сирийской территории.



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