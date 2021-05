SANA: Сирийская ПВО перехватила израильскую ракетную атаку на Латакию

05.05.2021 by Daria Bedenko

Государственное сирийское информационное агентство SANA сообщило в среду, что на побережье, недалеко от городов Латакия и Тартус, были слышны взрывы.

Согласно отчету SANA, это были взрывы ракет противовоздушной обороны, которые «противостояли вражескому нападению», ракеты были выпущены в ответ на то, что было описано как «израильская агрессия».

Сообщалось, что “вражеские ракеты” были нацелены на районы Эль-Хаффа в Латакии и Масиаф, к западу от мухафазы Хама. По данным SANA, авиаудар был нанесен по гражданскому складу пластиковых материалов в сельской местности.

SANA процитировало губернатора Латакии, который сказал, что в результате нападения один мирный житель был убит, а шесть других были ранены. Ссылаясь на военный источник, агентство также сообщило, что некоторые ракеты были перехвачены средствами ПВО.

Военный источник также сообщил, что в результате авиаудара погиб один мирный житель, шестеро получили ранения, в том числе ребенок и его мать. Кроме того, были «некоторые материальные потери».

Агентство поделилось видео, в котором говорится, что на нем показаны сирийские системы ПВО, перехватывающие ракеты.

Видео, якобы показывающее последствия взрыва, было опубликовано в социальных сетях.

