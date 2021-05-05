 

Королева Дании Маргрете II открыла парусный сезон

05.05.2021, 13:44, Разное
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Каждый год, в первый вторник мая, Ее Величество королева Дании Маргрете II торжественно открывает парусный сезон. Она поднимается на борт королевской яхты, пришвартованной в порту Копенгагена, практически в центре города, и плывет к королевскому кораблю. В этом году место посадки было изменено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В итоге Маргрете II взошла на борт яхты “Даннеброг” с военно-морской базы в районе Нюхольм, что напротив обычного места. Чтобы как можно больше подданных могли увидеть ее в этот день, королева предприняла долгий тур по обеим сторона канала. Королевский корабль встретил Ее Величество пушечным салютом из 27 выстрелов.

Надо сказать, что в прошлом году датская королевская семья из-за пандемии ни разу не использовала свою яхту. Однако в 2021-м планы на парусный сезон у королевы Маргрете II большие.

Так, известно, что 13 июня Ее Величество будет участвовать в празднике по случаю 100-летнего юбилея воссоединения Дании и Южной Ютландии. Позже датская королева посетит Фарерские острова, в конце июля-начале августа отправится на своем корабле в Гренландию, а ближе к осени посетит муниципалитеты Тистед, Эсбьерг и Фане.

Королевская яхта в Дании – настоящий раритет, и числится как официальная резиденция Ее Величества. Яхта “Даннеброг” построили в 1931-1932 годах как замену одноименного весельного судна 1879 года.



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