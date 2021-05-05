В Госдуме составили список требований к «настоящему» россиянину

Госдума представила список критериев, по которым человек может идентифицировать себя как «настоящий» россиянин. Под них могут попасть люди обоих полов.

В списке есть такие пункты как: терпимость к представителям национальных меньшинств, нетерпимость к лгбт, уважение и доверие к государству, государственному строю, силовым структурам. Память о великих победах российского многонационального народа (ВОВ, Отечественная война 1812 года, Ледовое побоище, Куликовская битва).

Также каждый «настоящий» россиянин обязан подписать публичный письменный отказ от экстремизма и шпионажа в пользу иностранных государств.

Статус «настоящего» россиянина призван подчеркнуть высокое положение человека в обществе и предоставить лучшим гражданам страны льготы, сопоставимые со льготами для пенсионеров. Так, например, «настоящий» россиянин сможет ездить в общественном транспорте за половину цены, покупать продукты в торговой сети «Пятерочка» во временной промежуток с 9 до 13 часов по будним дням со скидкой 3% на все товары.

Статистика показывает, что такой статус смогут получить лишь несколько тысяч человек, среди которых, достаточно много депутатов и известных личностей, вроде Виталия Милонова и Вячеслава Володина, что все равно крайне мало, для страны с населением в 144 миллиона людей. Однако эксперты сходятся во мнении, что подобное положение дел сможет придать ему элитарности и пойдет только на пользу.

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