Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж

Накануне Таллула Бель Уиллис опубликовала в своем аккаунте Instagram яркие говорящие фотографии. На фото бойфренд режиссер Диллан Басс явно делает ей предложение и она соглашается. Публикация была подписана лаконично.

С абсолютной уверенностью!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от tallulah (@buuski)

Фото счастливой невесты с кольцом с внушительного размера камнем, судя по всему, бриллиантом, появились позже и в аккаунте сестры невесты – Скаут. Она эмоционально поздравила жениха и невесту.

Я так воодушевлена этим счастливым праздником любви! Гип-гип-ура! Таллула и Диллан – сегодняшний день благословлен вашей любовью! Приветствую первого официального нашего брата – Уиллиса, – написала сестра невесты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Scout laRue Willis (@scoutlaruewillis)

Таллуле Белль Уиллис сейчас 27 лет. Она актриса, хотя в ее фильмографии всего три художественных картины. В 2019 году на ток-шоу “Red Table Talk”, которое ведет жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит, Таллула призналась, что испытывает большие психологические проблемы, и рассказала, как чуть не умерла от передозировки наркотиками, когда ей было 18 лет.

Развод родителей – Деми Мур и Брюса Уиллиса в 2000 году – сильно отразился на из трех дочках. Известно, что все сестры Уиллис в достаточно юном возрасте начали употреблять алкоголь и наркотики, и лишь после курса в клинике, смогли избавиться от зависимости.