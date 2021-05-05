Существо-подражатель человеческому голосу из джунглей

Истории о существах, которые заманивают людей в чащу леса, имитируя голос человека, рассказывают во многих культурах по всему миру. У славян это был Леший, который подобным образом наказывал людей, не уважающих лесные законы.

На днях один из уроженцев Индии опубликовал на сайте Reddit историю, которая случилась с его отцом и дядей, когда те были детьми:

"Мой отец и его двоюродный брат (моя дядя) были лучшими друзьями с детства. Они жили в деревне в штате Махараштра. Деревня располагалась рядом с джунглями.

Сельское хозяйство было основным занятием местных жителей, электричества в те годы там не было (это был примерно 1966 год) и люди работали согласно времени восхода и заката Солнца.

Однажды мой отец и дядя встали рано утром зимой, когда солнце еще не взошло и было очень темно. Они решили не будить взрослых и пойти рубить дрова в джунгли еще затемно, чтобы к моменту, когда все начнут просыпаться, принести дрова в дом.

Они ушли в джунгли и зашли довольно далеко, оттуда им было уже не видно огней деревни. Они начали рубить дерево и собирать хворост для растопки рядом с ним. Они работали очень усердно и незаметно пролетело полтора часа. Лишь тогда мой дядя заподозрил, что что-то не то, потому что солнце уже должно было взойти, но над ними все еще было темное небо.

Также к тому времени уже обычно начинали петь утренние птицы, кричать деревенские петухи и лаять собаки, но ни одного звука не доносилось со стороны деревни. Стояла глухая мрачная тишина и они немного забеспокоились.

Моя дядя, к слову, довольно крутой парень не робкого десятка, его все в деревне уважают и его сложно напугать (мой отец тоже такой). Но в тот раз он был очень встревожен и начал торопиться, чтобы поскорее закончить с дровами и уйти из леса. А потом он ощутил, что кто-то пристально смотрит на них из темноты джунглей, и дядя подозревал, что это не кабан, не леопард и даже не тигр.

Он все сильнее ощущал, что происходит что-то не то, а потом они оба услышали издалека голос тети моего отца. Они не видели ее саму, лишь слышали голос, и он почему-то шел из самой темной и дальней части джунглей, а не от деревни.

Моя дядя не стал ей отвечать, но попросил моего отца крикнуть, чтобы она шла к ним. Мой отец так сделал, после чего голос на мгновение умолк, а потом снова раздался и это был крик "Нет, приходи сам ко мне, скорее! Я принесла твою любимую еду!".

В этот момент мой дядя понял, с чем они столкнулись, потому что раньше он уже слышал от других истории о голосе, который заманивает к себе людей и этих людей потом больше никто не видит. Иногда этих людей все-таки находят в джунглях, но они находятся в пугающем суицидально-психическом состоянии.

Существ, которые заманивают людей в лес, имитируя голоса родных, местные жители называют словом "Чаква". Это означает паранормальное существо, которое голосом гипнотизирует человека и заставляет его совершить суицид.

Когда дядя осознал, что происходит, он осознал и то, что мой отец, будучи более младшим и более наивным ребенком, уже поддался этому голосу и пошел в джунгли на зов, потому что сущность позвала его снова "Иди сюда, я жду тебя здесь с завтраком!".

Моя дядя на полной скорости побежал за моим отцом, настиг его и ухватил за ворот рубашки, после чего сказал "Не слушай ее, давай поскорее вернемся домой". Моя отец ответил ему "Но там старшая сестра моей мамы и она зовет нас поесть, а я голоден". Дядя в ответ ухватил его за руки и потянул в свою сторону, заявив "Она обманывает нас, у нее нет никакой еды, пошли отсюда!".

Мой отец хотел продолжить спорить с моим дядей, но взглянув в его глаза, он понял, что тот не шутит и он очень напуган, чего он никогда не видел. Он ощутил, что руки его дрожат и тогда он послушался и пошел с двоюродным братом в сторону деревни.

"Куда ты идешь? Ты идешь не в ту сторону, иди сюда, на мой голос", – продолжали кричать из темноты джунглей, но моя дядя крепко держал за руку моего отца и говорил ему "Не обращай на это внимания, тогда она не пойдет за нами".

Дальше они словно целую вечность шли назад к деревне, стараясь быть хладнокровными и не паниковать. По дороге моя дядя начал бормотать мантры бога Рамы и тогда голос начал медленно утихать. Когда они подошли к деревне и наконец услышали крики петухов и лай собак, мой дядя наконец выдохнул с облегчением.

Однако потом он заметил, что деревенские собаки собрались в стаю и начали лаять особенно громко и даже подвывать как волки. Дядя заподозрил, что существо все еще преследует их и что собаки чуют его. Тогда дядя и мой отец побежали и наконец оказались в деревне, где ощутили себя в безопасности.

Там они узнали, что на самом деле тетя моего отца находится у себя дома, в своей постели и что взрослые очень удивлены, потому что оказалось, что мы ушли из дома не под утро, а около 2 часов ночи".