 

В России запретят ртутные градусники

05.05.2021, 7:53, Разное
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Министерство природных ресурсов и экологии внесло изменения в федеральный стандарт «Правила техники безопасности при работе со ртутьсодержащим оборудованием».

В соответствии с документом, с 1 января 2022 года гражданам России будет запрещено использовать ртутные градусники.

– Ртутные термометры — это наследие Советского Союза, во всём мире от них давно отказались. Они весьма опасны, так как их очень легко разбить, а ртуть очень токсична. Их сложно утилизировать, а многие граждане выбрасывают их вместе с бытовыми отходами. Наконец, они не всегда точно показывают результат и чтобы измерить температуру нужно потратить не несколько секунд, а 5-7 минут. Электронные термометры превосходят их во всём – они точно показывают температуру, в них нет опасных химических веществ, в конце концов, они работают в десятки раз быстрее. Кроме того, нет никаких сложностей с их переработкой, – заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Из свободной продажи ртутные градусники будут изъяты в ближайшее время. До 31 декабря 2021 года гражданам предложено добровольно сдать термометры этого типа. За использование ртутных градусников после этой даты предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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