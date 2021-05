США и Великобритания говорят Китаю и России: “Ещё не вечер”

William James and Guy Faulconbridge

Publishing date: May 03, 2021

LONDON — Группа семи западных демократий стремится привлечь новых союзников, чтобы противостоять вызовам со стороны Китая и России, не изолируя Пекин и при этом стремясь к более стабильным отношениям с Кремлем, заявили в понедельник два высокопоставленных дипломата.

В преддверии первой с 2019 года личной встречи министров иностранных дел G7, после четырех лет Twitter-дипломатии Дональда Трампа, шокировавшей, сбившей с толку и встревожившей многих западных союзников, госсекретарь президента США Джо Байдена Энтони Блинкен стремится продвигать идею многостороннего подхода в отношениях.

Основанная в 1975 году как форум самых богатых стран Запада для обсуждения таких кризисов, как, например, нефтяное эмбарго ОПЕК, G7 на этой неделе будет обсуждать Китай и Россию, а также борьбу с пандемией COVID-19 и изменением климата.

«Наша цель не в том чтобы пытаться сдерживать или изолировать Китай», – сказал Блинкен журналистам на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.

Он сказал, что Запад будет защищать «порядок, основанный на международных правилах» от подрывных попыток любой страны, включая Китай.

Впечатляющий экономический и военный подъем Китая за последние 40 лет рассматривается как одно из самых значительных геополитических событий последнего времени, наряду с развалом Советского Союза в 1991 году, положившим конец холодной войне.

Дипломаты заинтересованы в том чтобы показать миру, что Запад заявляет о себе. Рааб говорил о создании союзов, а не о их разрыве.

«Я действительно вижу растущий спрос и потребность в гибких кластерах стран-единомышленников, которые разделяют одни и те же ценности и хотят защитить систему многосторонних отношений», – сказал Рааб. «Мы видим сдвиг в сторону этой модели кластеров стран-единомышленников, достаточно гибких, чтобы работать вместе».

Даже без своего более широкого альянса, G7 по-прежнему обладает огромной мощью: вместе взятые, страны G7 намного больше Китая как в экономическом, так и в военном отношении.

ПРАВИЛА МОСКВЫ

В долгосрочной перспективе как в Вашингтоне, так и в европейских столицах существует серьезная обеспокоенность по поводу того, как Запад должен действовать по отношению к Пекину и Москве.

Блинкен сказал, что Соединенные Штаты предпочли бы более стабильные отношения с Россией, но это во многом зависит от того, как президент РФ Владимир Путин решил действовать, особенно на таких театрах, как Украина, которую Блинкен посетит позже на этой неделе.

«Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Блинкен.

«Мы не стремимся к эскалации: мы предпочли бы иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если РФ пойдет в этом направлении, то и мы – тоже».

Рааб сказал в воскресенье, что «Большая семерка» рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской дезинформации, и, имея в виду Китай, говорил о необходимости отстаивать открытые рынки и демократию.

Помимо членов G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, Великобритания также пригласила министров из Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

Министры заложат основу для первой, с момента вступления в должность, запланированной поездки Байдена за границу: на саммит G7 в Великобритании в следующем месяце.

