 

Евреям и русским всё нипочём

04.05.2021, 21:12, Разное
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Несмотря на  полный локдаун,  двенадцать отелей в Пафосе заполнены  российскими и израильскими туристами 

Несмотря на полный  локдаун средиземноморского острова, который  будет  действовать  до 9 мая, двенадцать отелей в прибрежном Пафосе заполнены российскими и израильскими туристами.

Об этом сообщил официальный представитель Кипрской ассоциации отельеров Эврипидес Лоизидес.

Лоизидес также дал оптимистичный  прогноз о том, что   хотя  гостиничная индустрия сейчас серьезно пострадала, но наступают лучшие дни.

«Количество вновь открывшихся отелей невелико, но, несмотря на новый  полный  карантин  на Кипре, отдыхающие  из  двух основных рынков, РФ и Израиля, никогда не прекращали приезжать», – сказал он.

«Отельеры хотят, чтобы все их сотрудники присоединились к программе вакцинации в целях безопасности как самих себя, так и отдыхающих. Как только откроется портал вакцинации для лиц старше 30 лет, ситуация обязательно улучшится », – добавил он.

Он также сказал, что Ассоциация отельеров Пафоса с нетерпением ждет сообщения  из  Великобритании, главного  туристического  рынка  острова, о категоризации Кипра.

Он также сказал что, если заболеваемость коронавирусом на острове, по результатам молекулярных тестов (ПЦР) и экспресс-тестов на антигены, будет оставаться такой же высокой, как сейчас,  то  ожидать массового наплыва  туристов  не следует.



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