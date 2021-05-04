Евреям и русским всё нипочём

Несмотря на полный локдаун, двенадцать отелей в Пафосе заполнены российскими и израильскими туристами

Несмотря на полный локдаун средиземноморского острова, который будет действовать до 9 мая, двенадцать отелей в прибрежном Пафосе заполнены российскими и израильскими туристами.

Об этом сообщил официальный представитель Кипрской ассоциации отельеров Эврипидес Лоизидес.

Лоизидес также дал оптимистичный прогноз о том, что хотя гостиничная индустрия сейчас серьезно пострадала, но наступают лучшие дни.

«Количество вновь открывшихся отелей невелико, но, несмотря на новый полный карантин на Кипре, отдыхающие из двух основных рынков, РФ и Израиля, никогда не прекращали приезжать», – сказал он.

«Отельеры хотят, чтобы все их сотрудники присоединились к программе вакцинации в целях безопасности как самих себя, так и отдыхающих. Как только откроется портал вакцинации для лиц старше 30 лет, ситуация обязательно улучшится », – добавил он.

Он также сказал, что Ассоциация отельеров Пафоса с нетерпением ждет сообщения из Великобритании, главного туристического рынка острова, о категоризации Кипра.

Он также сказал что, если заболеваемость коронавирусом на острове, по результатам молекулярных тестов (ПЦР) и экспресс-тестов на антигены, будет оставаться такой же высокой, как сейчас, то ожидать массового наплыва туристов не следует.