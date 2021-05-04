На берегу Белого моря появился All inclusive отель с аквадискотекой
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После запрета перелетов в Турцию и Танзанию все больше россиян проявляют интерес к внутреннему туризму.
Учитывая эту тенденцию, отель «Беломорканал» в Северодвинске Архангельской области имеет все возможности стать достойной альтернативой отдыху на Черноморском побережье.
В местной администрации заверили, что Белое море обладает рядом преимуществ в сравнении с Анапой или Геленджиком:
– У нас чистый берег, нет перебоев с водоснабжением. На пляжах достаточно места, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Нудистов здесь никогда не было — поэтому смело можно приезжать с детьми.
Кроме аквадискотеки, в распоряжении гостей отеля бассейн на крыше и вечерняя анимация для всей семьи.
В контексте позиции Турции относительно Крыма, идею отдыха в Северодвинске поддержал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
– Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм. Отпуск на Белом море стал бы по-настоящему достойным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю, — заявил Косачев в Facebook.
Косачев добавил, что для настоящих патриотов не должно играть особой роли, будет море Белым или Черным.
– Главное — что оно российское, — добавил вице-спикер.
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