 

На берегу Белого моря появился All inclusive отель с аквадискотекой

04.05.2021, 20:05, Разное
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После запрета перелетов в Турцию и Танзанию все больше россиян проявляют интерес к внутреннему туризму.

Учитывая эту тенденцию, отель «Беломорканал» в Северодвинске Архангельской области имеет все возможности стать достойной альтернативой отдыху на Черноморском побережье.

В местной администрации заверили, что Белое море обладает рядом преимуществ в сравнении с Анапой или Геленджиком:

– У нас чистый берег, нет перебоев с водоснабжением. На пляжах достаточно места, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Нудистов здесь никогда не было — поэтому смело можно приезжать с детьми.

Кроме аквадискотеки, в распоряжении гостей отеля бассейн на крыше и вечерняя анимация для всей семьи.

В контексте позиции Турции относительно Крыма, идею отдыха в Северодвинске поддержал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

– Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм. Отпуск на Белом море стал бы по-настоящему достойным ответом нашего общества на безответственные заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян в расчете на их безоглядную любовь к теплому морю, — заявил Косачев в Facebook.

Косачев добавил, что для настоящих патриотов не должно играть особой роли, будет море Белым или Черным.

– Главное — что оно российское, — добавил вице-спикер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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