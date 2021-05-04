 

Российская экосистема пропаганды и дезинформации

04.05.2021, 19:24, Разное
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Краткий обзор

April 28, 2021  Clint Watts

Президент РФ Владимир Путин в Сочи 14 мая, 2019 г. (State Department photo by Ron Przysucha)

Наконец-то это случилось. Спустя семь лет после того, как я и мои коллеги столкнулись и  начали  отслеживать российскую дезинформацию, распространяемую  в Интернете и на платформах социальных сетей, правительство США начало предпринимать комплексные усилия по разрушению цифровой пропагандистской машины Путина.

В четверг, 15 апреля 2021 года , Министерство финансов США  приняло решение  о  наложении широкомасштабных  санкций  на  элементы  (отдельные  персоналии, группы  и  организации), оперирующие  как  онлайн  так  и  вне  интернет-СМИ, участвовавших  и  участвующих в усилиях по  вмешательству  в  выборы в США. В решении о наложениях  санкций были названы,  в  частности, четыре дополнительных  информационных  портала, которые связаны с российскими спецслужбами. Сообщается, что SouthFront и NewsFront получают «задания» и работают с офицерами внутренней российской разведки – ФСБ.

Фонд стратегической культуры, еще одно из указанных изданий, является «зарегистрированным в РФ онлайн-журналом, который управляется СВР и тесно связан с Министерством иностранных дел России». СВР – это служба внешней разведки России. А стратегическая культура? Что ж, это издание, в котором в мае 2020 года в местной (штат Нью-Йорк ) газете Yonkers Tribune, была размещена  статья, высмеивающая  бывшего помощника министра обороны Эвелин Фаркас и предполагающая «розыгрыш фальшивки Russiagate» непосредственно перед местным съездом демократов,  праймериз, на которых  кандидат Фаркас боролась  за выдвижение (см. рисунок 4).

InfoRos использовала сеть веб-сайтов, включая номинально независимые, для распространения ложных нарративов  о заговорах и дезинформации, пропагандируемых официальными лицами ГРУ

Четыре года назад жители США были удивлены тем, что многие из политических сторонников, с которыми они столкнулись в  Твиттере  и  Фейсбуке, на  самом деле были фальшивыми российскими аккаунтами, выдававшими себя за американцев, и действовали с фермы троллей в Санкт-Петербурге. Слушания и расследования показали, что взломы ГРУ были реальными и разрушительными, что кремлевские тролли обманывали нас разговорами и мемами, а в некоторых случаях даже уговаривали американцев посещать политические митинги, созданные ими самими,  убеждая  одну женщину одеться как Хиллари Клинтон и забраться в клетку перед фабрикой по производству чизкейков во Флориде.

В ходе широкой дискуссии об усилиях по вмешательству в выборы упускается из виду та  целевая нагрузка, которую несет кремлевская машина дезинформации – сообщения, которые приспешники Путина стремятся распространить внутри Америки и откуда эти сообщения генерируются. Источники дезинформации не единичны, а многочисленны, и стремятся ниспровергнуть не одну политическую или социальную группу, а все, надеясь деморализовать политиков истеблишмента, подорвать доверие к выборным должностным лицам  и демократическим  институтам, которые они представляют, и в целом подорвать доверие и уверенность в демократии как системе  управления. В одних случаях сообщения отражают друг друга, в других противоречат друг другу, в некоторые дни появляются открыто, а в другие – скрыто в сообщениях в социальных сетях. Но цель всегда одна: изменить американское восприятие РФ и политику США в отношении РФ в пользу Путина,

Для увеличения  кликните  здесь  Рисунок 5 

Однако есть хорошие новости: в 2020 году США намного лучше чем ранее отразили вмешательство РФ в выборы. Правительственные учреждения США, компании, работающие в социальных сетях, и основные средства массовой информации – все они улучшили свои  работу и защиту. Но по-прежнему трудно  понять, как все эти  [пропагандистские и дезинформационные]  элементы сочетаются друг с другом. Такие агентства по проверке фактов, как  EUvsDisinfo, на протяжении многих лет публиковали множество отчетов, в которых отмечались связи Кремля или его  предполагаемое спонсорство кампаний по дезинформации и веб-сайтов, которые её  распространяют. На прошлой неделе Минфин наконец-то  наложил  санкции  на  них. Прошлым летом, Центр глобального взаимодействия (GEC) Госдепартамента,  в своем специальном отчете «Российские столпы дезинформации и пропаганды»  (на русском),  выявил связи РФ с различными СМИ. В промежутке  между этими  двумя акциями были сообщения о связях и спонсорстве Кремля в  New York Times ,  Washington Post,  Wall Street Journal,  CNN,  NBC News и  Daily Beast .  Каждый месяц закрытие Facebook учетных записей в социальных сетях вскрывает разрозненный характер российской инфраструктуры троллинга и поддержки. Изучение  только  одного источника  дезинформации  может привести к  выводу, что проблема невелика, но если обрисовать всю систему  в  целом, то обретает форму весь объем кремлевских усилий по дезинформации, направленных на подрыв демократии.

Чтобы понять  кремлевскую экосистему  пропаганды и дезинформации, мы построили приведенную  выше графическую схему (рисунок 5), которая раскрывает  диапазон и типы включенных в эту экосистему российских СМИ, обнаруженных в различных источниках, предлагая исследователям единое место для соединения разрозненных исследований и новостных репортажей. Категории, которые мы будем использовать для этой диаграммы и будущих обновлений, будут следующими:

  • Открытые российские СМИ: СМИ, спонсируемые государством

  • Связь с российскими  разведслужбами: веб-сайты, связанные с российской внешней (СВР), внутренней (ФСБ) или военной (ГРУ) разведкой

  • Основные элементы российской дезинформации и пропаганды (на русском): средства массовой информации обсуждаются в отчете Госдепартамента за август 2020 года

  • Усилители: эти веб-сайты, которые постоянно усиливают прокремлевские нарративы и обсуждаются в ряде отчетов информационных агентств и публичных отчетов.

  • Пригожин и Ко: часть сети, связанной с находящимся под санкциями российским олигархом и владельцем печально известного Агентства интернет-исследований (ИРА)  Евгением Пригожиным.

По мере появления дополнительных раскрытий мы продолжим обновлять рисунок 5 и давать  источники публикуемой  информации. 

Я регулярно сталкиваюсь с американцами, которые не верят, что сталкиваются с кремлевской дезинформацией или что, если бы они столкнулись, то не  узнали бы об этом. В  действительности, это  весьма маловероятно. Четыре года назад мы узнали, что многие жители США всех рас, национальностей, экономических слоев, социальных групп и политических партий взаимодействовали с тайными российскими аккаунтами, повторяли ложь Кремля и делились российскими мемами и пропагандой.

Сегодня, большая часть российской дезинформации утопает  (или просто повторяет)  в американской ошибочной информации   и дезинформации. Но во время пандемии COVID-19, а сейчас, в условиях глобального развертывания вакцинации, кремлевская дезинформация и пропаганда из источников, перечисленных на Рисунке 5, неоднократно попадали в мою собственную ленту в социальных сетях. С тех пор, как началась пандемия, мой ближайший сосед,  которого я знаю  с детства, опубликовал статью Global Research, в которой утверждалось, что COVID-19 является биологическим оружием; школьный одноклассник  поделился сюжетом Sputnik News, в котором заявлено, что расследование ФБР российского вмешательства было мистификацией; бывшая женщина-конгрессмен США опубликовала кремлевское сообщение, пропагандирующее теорию заговора  относительно  безопасности вакцин; и многие в моих лентах в Instagram и Twitter делились контентом протеста Джорджа Флойда от Redfish. Можно задаться вопросом, почему финансируемая  Россией медиа-структура, базирующаяся в Берлине, Германия, делает англоязычный контент для американцев, активно распространяет материалы  которые демонстрируют  протесты, расовое неравенство и политическое насилие в Америке.

Чтобы лучше понять “вкус  и запах”  этих  элементов  на Рисунке 5 и некоторые из их популярных бессмыслиц, с которыми можно столкнуться в социальных сетях, мы также создали сопроводительный Рисунок 6, чтобы помочь понять типы читателей, которых они привлекают, и заголовки, которые они создают. 

По мере того, как мы узнаем больше, появятся другие обновления … похоже, что правительство США вернулось.

Спасибо Максу, Рэйчел и Лукасу и всей моей исследовательской группе за их усердную работу, анализ и навыки графического дизайна.

РИСУНОК 6 – ОПИСАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ДЕЗИНФОРМАЦИИ РОССИИ



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