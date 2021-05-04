 

Оренбургскому детдому присвоят имя Дани Милохина

04.05.2021, 19:08, Разное
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Коррекционной школе-интернату №2 города Оренбурга будет присвоено имя Даниила Вячеславовича Милохина. Об этом в минувший понедельник заявили в самом учреждении.

Коррекционной школе-интернату №2 Оренбурга будет присвоено имя Дани Милохина– Мы безумно гордимся нашим Данечкой. Мальчик стойко переносил все трудности и долго и упорно работал. Мы надеемся, что его пример окажет благоприятное влияние на наших воспитанников. Они отныне так и называются – милохинцы, – заявила корреспондентам директор ГКОУ Ирина Малютина.

– Ох**ть, впервые вижу, чтобы мое имя полностью писали. Буду в «Старбаксе» (американская сеть кофеен – прим.) теперь так просить стаканчик подписывать, – прокомментировал новость сам Милохин.

Даня Милохин – российский тиктокер, рэп-исполнитель и музыкант. В три года Даниил вместе со своим старшим братом оказался в детском доме. Ранее в этом же учреждении обучался другой известный музыкант и лидер группы «Ласковый Май» – Юрий Шатунов. Начав карьеру в 2019 году быстро обрел популярность. В 2020 победил в номинации «Открытие года» журнала GQ, специализирующегося на знаменитостях. Сейчас активно занимается созданием музыки и построением личного бренда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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