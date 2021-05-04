«Радио Свобода» будет распространять листовки с распечатками запрещённых эфиров

Главный редактор радиостанции «Радио Свобода» Андрей Шарый заявил, что не прекратит борьбу даже в случае законодательного запрета на вещание в радиоэфире на территории России.

На этот случай редакция закупила 20 лазерных принтеров для создания листовок с распечатками заблокированных эфиров.

Причиной возможного запрета работы радиостанции может стать внесение её в список экстремистских и террористических организаций, наравне с ИГИЛ, ФБК, Джебхат ан-Нусра и организацией «Штабы Навального» (запрещены на территории РФ). Это может стать поводом для отзыва лицензии на вещательные частоты, выданные радиостанции.

В настоящее время «Радио Свобода» активно нанимает стенографисток, которые будут записывать всё сказанное во время эфиров в режиме реального времени и подготавливать соответствующие печатные материалы.

– Наша редакция имеет долгую историю борьбы с тиранией. Мы ещё во время войны сбрасывали на головы противника агитационные снаряды с листовками. Сталинские комиссары расстреливали целый полк, если видели, что хотя бы один солдат её поднял. Но их всё равно читали. И потом друг другу пересказывали шёпотом. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы каждый наш читатель мог получить распечатку пропущенных радиоэфиров и ознакомиться с ней в безопасном месте, где нет прослушки ФСБ, – заявил Шарый.

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