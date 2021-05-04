Принцу Датскому Хенрику 12 лет: новый портрет сына принца Иоахима и принцессы Мари и интересные факты

Сегодня, 4 мая, младшему сыну принца Датского, графа Монпеза, Иоахима и единственному сыну его второй жены принцессы Мари, принцу Хенрику исполнилось 12 лет. Датский королевский двор отметил событие публикацией нового портрета юного принца на своем официальном аккаунте.

Сегодня Его Высочеству принцу Хенрику исполняется 12 лет. ⁣ ⁣ Их Королевские Высочества принц Иоахим и принцесса Мари по такому случаю делятся двумя новыми портретами принца. Фотографии сделаны во Франции, где сейчас находится семья, и где отметят день рождения. Фото авторства Принцессы Мари, – гласит подпись к фото.

Пользователи сети отметили, что маленький принц “выглядит замечательно”, “необычно красив”, и что он “заметно вырос”.

Принц Хенрик стал первенцем для принцессы Мари, и третьим сыном для ее супруга принца Датского Иоакима.

Младший сын Королевы Дании Маргрете II Иоаким первый раз женился в 1995 году на Александре Кристине Мэнли, получившей после свадьбы титул графини Фредериксборгской. В этом браке родилось двое сыновей – в 1999 году принц Николай и принц Феликс в 2002-м. А два года спустя датский королевский двор сообщил о желании принца и его супруги расторгнуть брак.

Принц Иоаким с семьей во время празднования своего 50-летия, 2019 год24 мая 2008 года Иоаким женился снова. Его избранницей стала Мари Кавалье, которая получила титул принцессы Датской, графини Монпеза. 4 мая 2009 года на свет появился их сын. Тогда королевский двор сообщил лишь пол, вес – более трех килограммов и рост младенца – 49 сантиметров. Согласно датской королевской традиции, имя, данное только что родившемуся члену монаршей семьи, не афишируется до обряда крещения. Так, 26 июля 2009 года, когда принца крестили в церкви Мегельтендера (резиденции принца Иоахима), наследник датской короны получил имя Хенрик Карл Иоахим Ален. В шесть лет мальчика отдали в Sct. Joseph Søstrenes Skole (Школу сестер Святого Джозефа) близ Копенгагена. Однако сейчас принц с родителями во Франции. Его отец – принц Иоаким, который в летом прошлого года перенес экстренную операцию на головном мозге, с 1 сентября 2020 году служит военным атташе в Париже.