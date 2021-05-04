Скандалы: Киллер заговорил не по делу

Следствие опровергло причастность членов «Единой России» к заказному убийству, о которых рассказал Аслан Гагиев (Джако)

Как стало известно “Ъ”, лидер одного из самых кровавых в истории современной России преступных формирований Аслан Гагиев (Джако), завершив ознакомление с материалами уголовного дела, в рамках которого его экстрадировали из Австрии, внезапно начал давать показания по второму делу, где ему инкриминируется основная часть из 60 убийств. Криминальный авторитет назвал имена нескольких политиков, в том числе членов «Единой России», которые, по его версии, причастны к убийствам. Проверив показания, сотрудники СКР и ФСБ пришли к выводу, что Джако их оговорил.

На днях Аслан Гагиев, находящийся в СИЗО «Лефортово», и его защитник подписали протокол об окончании ознакомления с уголовным делом, состоящим из 160 томов. В нем следователи главного следственного управления (ГСУ) СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) инкриминируют Джако организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), трех банд (ст. 209 УК РФ), шести убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконный оборот оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). По данным “Ъ”, в материалах дела в основном речь идет о периоде, когда ОПС Джако действовало в Северной Осетии. Одной из его жертв считается заместитель прокурора Промышленного района Владикавказа Олег Озиев, которого застрелили в 2013 году.

Именно в рамках этого дела Джако был объявлен в международный розыск, задержан в Австрии, которая по ходатайству Генпрокуратуры выдала его России.

Пока шли экстрадиционные процессы, следствие собрало доказательства о причастности криминального авторитета еще к 54 убийствам, в том числе известных предпринимателей, банкиров и политиков, однако для уголовного преследования по этим эпизодам требуется разрешение властей Австрии.

Тем неожиданнее стало решение «авторитета», который, категорически отказываясь сотрудничать со следствием по первому уголовному делу, начал дать показания по второму, которое еще находится в стадии следствия.

По данным “Ъ”, Джако сообщил о причастности целой группы известных осетинских политиков, в том числе депутата Госдумы от «Единой России» Зураба Макиева и бывшего сенатора Александра Тотоонова, к убийству вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Чиновник вместе с водителем был расстрелян из автоматов 31 декабря 2008 года в служебной Audi А6 на улице Морских Пехотинцев Владикавказа.

В рамках доследственной проверки сотрудники ГСУ СКР по СКФО допросили как самого Джако, так и политиков, названных им заказчиками преступления. Между ними были проведены очные ставки, а также другие следственные действия, по результатам которых в ГСУ пришли к выводу, что криминальный авторитет оговорил своих земляков.

«О заключении досудебного соглашения о сотрудничестве речь и не заходила,— отметил собеседник “Ъ” в силовых структурах.— Гагиев не смог не только привести какие-либо доказательства их причастности к убийству вице-премьера, но даже подробно описать само преступление».

По версии источника “Ъ”, благодаря подобным показаниям криминальный авторитет, очевидно, пытается решить свои собственные проблемы. Возможно, просто заработать на других политиках и бизнесменах, имена которых он еще не назвал следствию, или получить от них другую поддержку.

Отметим, что Джако и раньше проявлял склонность к сочинительству. Когда венский суд рассматривал дело о его выдаче России, киллер номер один дал показания, что в РФ его преследуют по политическим мотивам. Якобы он являлся одним из руководителей Финансовой лизинговой компании (ФЛК), но был вынужден платить «откаты» до $1 млн чиновникам, в том числе в СКР, за покровительство. А преследовать, по версии Гагиева, его начали после того, как он перестал давать взятки. При этом Джако утверждал, что он являлся и борцом с терроризмом: якобы во время захвата заложников в Беслане он вместе с другими добровольцами участвовал в их освобождении. На самом деле, установило следствие, заложников он не освобождал, а к краху ФЛК привели действия самого Джако.

Николай Сергеев