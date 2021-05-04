«Ходок из Кармела» – Белый монстр с очень длинными ногами

Вот уже более 10 лет, с момента появления странных видео из Фресно, исследователи паранормальных явлений изучают феномен "белых ходоков" – загадочных белых существ без рук, но с длинными ногами. Кто они – пришельцы, призраки или что-то иное?

Около 10 лет назад в калифорнийском городке Фресно (США) были сняты на видео странные белые существа, представляющие из себя огромные двигающиеся ноги.

В сети из обозвали Стикменами (от слова "стик" – палочка) и в то время было много статей о них, в которых их называли новым типом пришельцев или призраков.

С тех пор подобных "Белых ходоков" видели еще в нескольких американских городах, хотя и нечасто и не смогли зафиксировать их на фото или видео.

Одним из наиболее интересных поздних случаев является наблюдение шагающего белого "ходока" в районе Кармел, в сельской местности округа Хайленд, штата Огайо (США).

12 декабря 2014 года неназванный 60-летний местный житель и его жена ехали на автомобиле поздним вечером по дороге среди холмистых пустошей. Когда они начали подниматься на вершину очередного холма, водитель внезапно увидел спереди на дороге нечто, что внезапно выступило из темноты и было похоже на существо из сюрреалистического кошмара в стиле Сальвадора Дали.

Это существо не имело рук, а из тела у него был лишь небольшой торс с чем-то похожим на голову, все остальное составляли две очень длинные мускулистые ноги серовато-белого цвета. Существо быстро переставляло эти ноги, двигаясь через дорогу.

Мужчина наблюдал это существо всего несколько секунд, а когда наконец его оцепенение прошло и он крикнул жене о том, что видит монстра, существо исчезло так же внезапно, как и появилось. Когда жена посмотрела в ту сторону, она уже ничего необычно там не увидела.

Позже женщина написала письмо в местное уфологчиеское сообщество Mutual UFO Network (MUFON):

"После поворота на дорогу Кармел-роуд, которая ведет к нашей дороге, мы объехали поворот у церкви Кармел, затем поднялись по небольшому склону и примерно на 10 футов пересекли склон и перед нашей машиной "пришелец" перебежал дорогу и ушел в лес.

Мой муж это видел. Он скептик – ему почти 60 лет – и он гордый бывший морской пехотинец. Он бы никогда не признался, что видел это, если бы не был в шоке. Я попросила его нарисовать мне то, что он увидел, когда мы оказались дома.

Он рассказал, что это было бело-сероватым как асфальт (наш асфальт серый) и ростом около семи футов (2 метра), без видимых рук, но с мускулистыми ногами; линии челюсти нет, ноги согнуты назад, и оно наклонялось вперед во время бега".

В дополнение к странности этого отчета они также утверждали, что во дворе их соседнего дома появился "идеальный круг, который остается свежим зеленым независимо от погоды", хотя неясно, какое отношение это могло иметь к их странная встреча.

Как только отчет попал в сеть, он вызвал много дискуссий, с теориями о том, что это могут быть как пришельцы, так и олени, идущие на задних лапах или даже какая-то большая птица вроде цапли или сбежавшего с фермы страуса.

Один биолог, изучавший этот случай, так рассуждал о нем:

"Хотя описание вещи действительно похоже на ужасное существо из игры вроде Silent Hill, я предлагаю вполне нормальное объяснение. Предполагая, что свидетель действительно что-то видел, и что описание соответствует тому, что видел свидетель, мое обоснованное предположение состоит в том, что свидетель видел очень реальное животное, действующее таким образом, что, хотя и не является необычным, не является тем, что обычно наблюдают большинство людей.

Это скорее всего был белохвостый олень, ходивший на задних лапах. Олени встают на дыбы и даже ходят на двух ногах по нескольким причинам, в основном связанных с соревнованием самцов. Обычно они не ходят так на большие расстояния, но нет никаких оснований предполагать, что он двигался подобным образом долго".