 

Налоговая запустила горячую линию, по которой дети смогут сообщить о неуплате налогов родителями

04.05.2021, 8:23, Разное
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Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о создании горячей линии, которой смогут воспользоваться несовершеннолетние, чтобы сообщить об утаивании членами их семей незадекларированных доходов. Звонок на неё будет бесплатным на всей территории России.

Как пояснили в ведомстве, данная линия будет использоваться для того, чтобы разоблачать налоговые преступления усилиями детей. В случае, если такой донос приведёт к раскрытию или предотвращению налогового преступления, ребёнок будет награждён почётной грамотой и бесплатной поездкой в Артек. Если же в результате доноса ребёнок окажется в детдоме, его в приоритетном порядке смогут усыновить депутаты Госдумы, члены советов директоров государственных банков и руководители федеральных ведомств. Представитель ФНС по делам несовершеннолетних Павел Варисеенко рассказал, как будет работать система детских доносов.

– Дети – они повсюду. Они, как маленькие пташки, будут приносить нам вести о нарушениях их родителей. Ведь дети чисты, они не умеют обманывать. Родители, уклоняющиеся от налогов, должны перестать быть для них родными людьми. Каждое такое сообщение мы будем тщательно проверять, чтобы избежать клеветы или оговора по ошибке. Взрослые, кстати, смогут сообщить о неуплате налогов соседями через мобильное приложение «Мой донос» или сайт Госуслуги, – рассказал Павел Варисеенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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