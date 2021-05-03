Россия выставит Израилю счёт за использование евреями территории ЕАО

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, ранее предложивший сократить число регионов в стране и объединить Татарстан и Башкортостан, рассказал о намерении затребовать с Израиля плату за использование в течение более чем полувека территории Еврейской автономной области (ЕАО).

– Наша страна многие годы поддерживала еврейский народ — когда у них не было ничего, мы предоставили им кров, пропитание и защиту от врагов. Россия всегда оберегала евреев, мы создали для них новую землю обетованную на Дальнем Востоке. Но когда они абсолютно неожиданно для нас смогли освободить свою древнюю родину, то структура населения ЕАО стала стремительно меняться, евреи массово уезжали, а на их место переселялись русские. В связи с этим идея существования еврейской автономии морально устарела. Сейчас мы ведём переговоры о репатриации в Израиль последних евреев Дальнего Востока, после которой необходимость в существовании данного субъекта полностью отпадёт и его логично будет объединить с любым из соседних регионов, в котором также преобладает русское населением. Ну и, разумеется, по завершению всего этого процесса необходимо будет выставить Израилю счёт за использование в течение практически ста лет нашей земли и ресурсов. Не бесплатно же они пользовались нашей добротой? — заявил Хуснуллин.

Предложение вице-премьера поддержало министерство экономики. Глава ведомства Максим Решетников заверил, что требования России будут максимально объективны и включат в себя как оплату за годы использования земель еврейской нацией, так и компенсацию убытков за все потери бюджета Федерации от процесса слияния регионов. По предварительным оценкам затребованная Россией от Израиля сумма составит более 100 миллиардов долларов США.

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