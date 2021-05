Отец Бритни Спирс утверждает, что у певицы деменция

В распоряжении создателей нового документального фильма BBC “Битва за Бритни” оказались документы, из которых следует, что ее отец Джейми Спирс считает дочь слабоумной. На основании этого неутешительного диагноза он требует продления опеки, включающей полное распоряжение финансами звезды.

Напомним, Бритни Спирс находится под опекой отца вот уже 12 лет. После нервного срыва в 2008 году, который был вызван расставанием с мужем Кевином Федерлайном и смертью тети певицы, Бритни была госпитализирована и после этого суд передал права на опеку над ней ее отцу. С тех пор певица не может самостоятельно принимать важных решений и даже водить машину. Ее сыновей все эти годы воспитывает бывший муж, а время, которое Бритни может проводить с мальчиками, строго регламентировано.

Поклонники звезды уверены в заговоре ради финансового контроля над ее многомиллионным состоянием и организовали в соцсетях движение #свободуБритни, к которому в разное время присоединялись знаменитости – Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Майли Сайрус, Бетт Мидлер и многие другие.

К слову, финансовое состояние певицы все эти годы росло, ведь несмотря на заявленные проблемы с психикой, Бритни продолжала работать. Начиная с 2008 года она выпустила четыре альбома и съездила в несколько мировых турне, неоднократно входила в топ-5 самых высокооплачиваемых музыкантов года, а в 2012 приняла участие в шоу The X Factor, став самым высокооплачиваемым судьей среди подобных вокальных конкурсов за всю историю телевидения и самой высокооплачиваемой певицей в музыкальной индустрии по итогам 2012 года. В 2013 Бритни подписала контракт на выступления в казино Planet Hollywood Resort and Casino в Лас-Вегасе под названием Britney: Piece of Me. Резиденция стала самой успешной за всю историю, за 5 лет принеся общий доход $137,695,992. Прибыльным оказалось и сотрудничество Бритни с компанией Elizabeth Arden: начиная с 2004 года было выпущено более 20 наименований духов, созданных совместно с певицей.

Вплоть до момента, когда Бритни объявила о том, что берет паузу в карьере, она регулярно попадала в рейтинги самых хорошо зарабатывающих певиц мира. Как сообщало агентство Associated Press, во время судебного слушания в ноябре 2020 года адвокат Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингем III заявил:

Моя клиентка сообщила мне, что она боится своего отца. Она не будет давать концерты, пока ее карьерой управляет отец.

По данным британской газеты Daily Telegraph, сейчас состояние Бритни Спирс оценивается примерно в 215 млн долларов. Огромная часть ее доходов уходит на погашение судебных издержек, алименты бывшему мужу и зарплату отцу.