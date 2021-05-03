По парам: Иван Янковский и Диана Пожарская, Лиза Янковская и Александр Паль отметили Пасху вместе

Среди известных актерских семей семья Филиппа Янковского одна из самых закрытых. И Филипп Олегович, и его жена, актриса Оксана Фандера, и их дети, продолжившие династию – Иван и Елизавета, – не частые гости светских раутов (кинопремьеры не в счет – это часть работы) и не охотливы до откровенных, про личное, интервью. О том, с кем встречаются, дружат и кого любят, восходящие звезды кино и театра Янковские-младшие не распространяются. Поклонникам остается лишь одно – внимательно следить за Лизой и Ваней в социальных сетях, анализируя каждую публикацию и сторис.

Елизавета и Иван Янковские

В прошедшие выходные, когда во всей стране праздновали светлый праздник Пасху, Янковские собрались в своем загородном доме вместе с любимыми. Об этом стало известно, благодаря фотографиям, которые сделала Оксана Фандера и опубликовала их в своем Инстаграм. Здесь были все и сразу – Филипп Янковский и его мать Людмила Зорина, Елизавета Янковская (которая 1 мая также отпраздновала 27 день рождения) в компании своего парня актера Александра Паля, Иван Янковский с возлюбленной Дианой Пожарской. Атмосферные снимки передали солнечное настроение майского дня, а в подписи к любительскому фоторепортажу с семейного праздника Оксана поделилась своими мыслями о счастье и везении.

В жизни все просто: счастье целиком зависит от везения и от генов. Все сводится к генам и к везению. А если задуматься, то и гены — это вопрос везения. И. Если вы хотите узнать, как помочь своим детям, просто отстаньте от них. Тогда они точно будут счастливы, — подписала пост Фандера Дочь Лиза в комментариях к посту мамы попросила – “Не отставай от меня никогда”. Фандера пообещала не отставать – “Я внутри тебя, не беспокойся, детка”.

Филипп Янковский с детьми – сыном Иваном и дочерью Елизаветой