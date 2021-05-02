Французская делегация согласилась принять участие в параде Победы при условии, что он пройдёт под нейтральными флагами

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву для участия в параде Победы 9 мая, если его проведут под нейтральными флагами, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Такое требование продиктовано запретом WADA на проведение мероприятий с использованием государственной символики России и СССР.

Французский лидер предположил, что танки и колонны солдат могут пройти по Красной площади под флагами нейтральных государств, не принимавших участие во Второй мировой войне, таких как Турция, Швейцария, Люксембург, Япония и Эритрея. Также французская служба протокола попросила перед началом парада его участников преклонить колено в память об убитом Джордже Флойде и попросить прощения у афроамериканцев всего мира за свой белый расизм.

В случае отказа России исполнять эти требования Франция будет вынуждена бойкотировать мероприятия, связанные с годовщиной Победы.

– WADA запретила использовать эти флаги сроком на 2 года. Решение это окончательное и не может быть оспорено. Мы рекомендуем российской стороне прислушаться к требованию международного сообщества и отказаться от шовинистической традиции проводить парад под флагами СССР. В мире есть немало других государств, которые также заслуживают того, чтобы их флаги пронесли по Красной площади 9 мая, – рассказал глава службы протокола Елисейского дворца Жан Делашанель.

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