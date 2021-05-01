 

«Свободу Дереку Шовину»

01.05.2021, 0:08, Разное
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Российский рэпер, в знак протеста против приговора в  Миннесоте,  приковал себя наручниками к  ограде посольства США

By Richard Abelson

Published April 30, 2021 

«Свободу  Дереку Шовину» у  ограды посольства  США в Москве – Сколько американских рэперов сделали бы это?

25 апреля, российский рэпер Саша Скл приковал себя наручниками к  ограде посольства США в Москве в знак протеста против приговора офицеру  полиции Дереку Шовену  по  обвинению в убийстве.

Эдвард Чесноков

31-летний музыкант держал в руках плакат с  надписью на кириллице «Свободу  Дереку Шовину» и протестовал против осуждения 20 апреля полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина  за  «убийство» Джорджа Флойда – непреднамеренной трагедии, которая спровоцировала глобальные беспорядки BLM 11 месяцев назад. .

Саша Скл был быстро задержан российской полицией, которой поручено охранять иностранные  дипломатические  представительства. Но  вскоре рэпера отпустили. «Как только они поняли, что я заступился за их коллегу-американца, полицейские в Москве засмеялись и отпустили меня», – сказал Саша крупнейшей российской консервативной радиостанции «Комсомольская правда». 

Его протест привлек внимание американо-британского эксперта Майло Яннопулоса. «Российский  рэпер Саша Скл у посольства США в Москве. Сколько американских музыкантов протестуют  сейчас  против этой судебной ошибки?» написал Яннопулос  в Telegram.  Его пост  собрал  около 37000 просмотров и 550 комментариев, в основном положительных.



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