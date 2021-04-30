В прекрасной форме: Наталья Подольская отдыхает с семьей на Мальдивах

Певица с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном наслаждается заслуженным отдыхом.

“Мальдивы – это необыкновенная красота. Ночью мы любуемся океаном, который становится светящимся, темно-голубым. Он вспыхивает миллионами неоновых точек, словно звездное небо падает на берег. Мы узнали, что такая картинка возникает благодаря жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в нем. Днем он лазурный”, – делится Наталья в разговоре с HELLO.RU.

Наталья с младшим сыном Иваном

“День у нас проходит весело, мы все время заняты, – смеется Наталья. – Тема научился нырять вниз головой. Он легко плавает под водой в маске и разглядывает морских обитателей. Он умеет плавать с младенчества, заниматься плаванием начал еще когда не умел ходить, тут мама постаралась. Это нам очень помогает в морских путешествиях. Сегодня Артемий пытался поймать черепаху, ухватить за панцирь. Ваня еще не понимает всей этой красоты, но Тема уже вполне способен оценить ее по достоинству. Мы с Вовой поняли, что он у нас уже очень взрослый. Мы остановились в отеле Amilla Maldives Resort&Residences и тут отлично отдыхать всей семьей, у нас отдельная резиденция с собственным бассейном и пляжем – днем мы совершаем велосипедные прогулки, ведь в нашей семье все катаются на велосипедах. Это особое удовольствие – ехать вдоль берега, обсуждать все, что видишь вокруг. Мы всегда отдыхаем вместе”. Владимир Пресняков с сыном Артемием