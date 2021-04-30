 

В прекрасной форме: Наталья Подольская отдыхает с семьей на Мальдивах

30.04.2021, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями Артемием и Иваном наслаждается заслуженным отдыхом. 

“Мальдивы – это необыкновенная красота. Ночью  мы любуемся океаном, который становится светящимся, темно-голубым.  Он вспыхивает миллионами неоновых  точек, словно звездное небо падает на берег.  Мы узнали, что такая картинка возникает благодаря жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в нем. Днем он лазурный”, – делится Наталья в разговоре с HELLO.RU. 

Наталья с младшим сыном Иваном

“День  у нас проходит весело, мы все время заняты, – смеется Наталья. – Тема научился нырять вниз головой. Он легко плавает под водой в маске и разглядывает морских обитателей. Он умеет плавать с младенчества, заниматься  плаванием начал еще когда не умел ходить, тут мама постаралась. Это нам очень помогает в морских путешествиях. Сегодня Артемий пытался поймать черепаху, ухватить за панцирь. Ваня еще не понимает всей этой красоты, но Тема уже вполне способен оценить ее по достоинству. Мы с Вовой поняли, что он у нас уже очень взрослый. Мы остановились в отеле Amilla Maldives Resort&Residences и тут отлично отдыхать всей семьей, у нас отдельная резиденция с собственным бассейном и пляжем – днем мы совершаем велосипедные прогулки, ведь в нашей семье все катаются на велосипедах. Это особое удовольствие – ехать вдоль берега, обсуждать все, что видишь вокруг. Мы всегда отдыхаем вместе”. Владимир Пресняков с сыном Артемием



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Медики раскрыли лучшие диеты долгожителей

01.08 / Мнение: Сытая Россия, русские свиньи и напечатанная курица

13.10 / В онлайн-конкурсе на лучший портрет мэра Москвы победил Shädman

24.07 / Мнение: Молодежь не довольна? Отлично, надо запретить им голосовать. Чтоб “не как на Украине”

07.03 / Экономика: Внезапная стратегия ОПЕК принесла России двойную выгоду

28.07 / Мнение: Ядерная ракета «Летающий Чернобыль» («Буревестник») резко расширяет космические перспективы России

18.11 / Мнение: Русский – это модно

24.03 / Государственная дума приняла закон об обнулении будущих сроков Путина

16.07 / Личное: Любовь с Путиным

04.12 / Розенхаймский полтергейст или как свести с ума адвокатскую контору?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика