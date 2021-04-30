5 лучших бьюти-процедур в преддверии лета: мнение Яны Лапутиной

Аппаратный массаж для коррекции фигуры Icoone Laser

Те, кто следит за мной в Instagram (@yana_laputina), знают, что я уже несколько месяцев хожу на персональные тренировки и часто бегаю. Физические нагрузки действительно дают мощный заряд энергии и избавляют от лишних килограммов, но, к сожалению, все равно не являются гарантом упругого, подтянутого тела.

Для идеального эффекта я в обязательном порядке подключаю Icoone Laser. Он позволяет проработать буквально каждый миллиметр “проблемных зон” (бедра, ягодицы, живот) за счет уникальной MMAS-технологии (мульти-микро-альвеолярная стимуляция) – это как если бы у массажиста было не 10, а 264 пальца! Представляете себе интенсивность воздействия? При этом процедура совсем не болезненная, а даже приятная. А технология лазерного липолиза, создавая эффект нагрева, расщепляет жировые клетки.

Можно подобрать индивидуальную программу в зависимости от цели – придать коже тонус, убрать “апельсиновую корку”, избавиться от отечности, “вылепить” плоский животик или сделать push-up-эффект для пятой точки. У нас есть пациентки, которые после курса из 10 процедур обновляли гардероб на размер меньше. Так что… секрет идеального тела к пляжному сезону я вам раскрыла!

Ультразвуковая подтяжка Ulthera

Будучи владелицей клиники, я перепробовала большое количество процедур (я лично отбираю и тестирую все новинки на себе). И могу честно признаться, что более мощного лифтинга, чем от “Альтеры”, я не видела ни от одной другой методики.

Работает “Альтера” с помощью сфокусированного ультразвука, а подтяжка идет на уровне связочно-мышечного аппарата (так глубоко ранее работали только хирурги). Это процедура, после которой вы гарантированно увидите значительные перемены во внешности. А поскольку весна – идеальное время для обновления, рекомендую сделать “Альтеру” уже сейчас. Результат от однократного сеанса сохраняется примерно 1,5 года.

Контурная пластика с филлером последнего поколения Radiesse

Процедура позволяет провести объемное моделирование лица и подчеркнуть скулы, подбородок, “угол молодости”. Летом не хочется делать интенсивный скульптурирующий макияж, но после Radiesse в этом и нет необходимости: черты лица становятся “точеными” и более выразительными. Это препарат на основе гидроксиапатита кальция, который подходит при склонности к отечности. А еще запускает синтез “свежего” коллагена и уплотняет кожу.

Кстати, по словам моего косметолога Ренаты Айвазовой, Radiesse отлично работает именно в тандеме с “Альтерой”: эти методики взаимодополняют и усиливают действие друг друга.

Ботулинотерапия Dysport

Инъекции ботулотоксина не только разгладят мимические морщинки, но и профилактируют появление новых. На ярком солнце мы часто щуримся, поэтому мудрым решением будет перед отпуском заранее позаботиться о себе и сделать протокол Full-Face.

Уход за лицом “Возрождение” на швейцарской космецевтике Nescens

Процедура моментально делает кожу увлажненной, напитанной и сияющей. Поскольку это космецевтика, формулы очень активные и продолжают работать в коже до 72 часов. А еще процедура очень расслабляет и снимает стресс после напряженного рабочего дня. Мне кажется, что забота о себе должна быть всесезонной – поэтому также включаю эту процедуру в топ-5.