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30.04.2021, 19:10, Разное
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Тексты песен группы «Кино» авторства Виктора Цоя будут отредактированы и актуализированы, сообщил источник в Минкульте.

В новое издание альбома знаменитого музыканта войдут такие песни, как «Стабильности требуют наши сердца», «Начальник Тик-Тока» и «Звезда по имени Гнойный».

В рамках программы по актуализации культурного наследия СССР Минкульт проводит массовые изъятия аудиопродукции из магазинов и интернет-сервисов. Новые тексты, приведённые в соответствие с потребностью времени и дополненные, вскоре смогут завоевать популярность современной молодёжи.

Новые песни станут обязательными для изучения в средних школах, в том числе знание их текстов будут проверять в рамках ЕГЭ и вступительных испытаний в вузах. Как считает министр культуры Ольга Любимова, это вдохнёт новую жизнь в утратившие былой блеск хиты советской эстрады.

– Современной молодёжи Цой чужд и непонятен. Никто в современной России не хочет перемен. Всем нужна стабильность. Ориентиры и ценности у молодёжи нынче совсем другие, они отличаются от идей перестройки и идеалов майдана. Согласно нашим исследованиям, современные дети интересуются совсем другим. А революционные идеи уже давно стали уделом маргинальной околотюремной культуры, лидеры которой все сидят, – заявила министр.

Решение Минкульта позволит также не платить авторские гонорары за песни Цоя гражданам США.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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