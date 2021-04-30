Филиппу Киркорову – 54: зачем певец отправился в психбольницу в свой день рождения

Филипп Киркоров, который сегодня отмечает 54-й день рождения, сделал себе и поклонникам необычный подарок. Народный артист презентовал музыкальное видео на дуэт с украинской певицей, победительницей отбора на Евровидение-2019, Maruv – песню Комильфо.

По задумке авторов, ролик – это гротескная аллегория к фильму ”Пролетая над гнездом кукушки” с Джеком Николсоном. В видео, как и в культовой картине, есть властная старшая медсестра – MARUV, злобные санитары и пациент – Филипп Киркоров. Общее визуальное решение выполнено в духе сюрреалистичного комикса.

Когда на день рождения дарят уже не конфеты, а пилюли… @maruvofficial Здравствуй, 54-летний Филипп! – написал Киркоров, презентуя клип на своей странице в Instagram. А позже добавил:

Наш новый клип #Комильфо сведет вас с ума! Балансировать между крайностями – мой стиль жизни! Но такой подставы от коварной @maruvofficial я не ожидал… Да еще и в свой день рождения!

В комментариях именинник получил много слов поздравлений и восхищений от поклонников и коллег. Но некоторые пользователи сети выступили с критикой. Одним не понравилось наличие нецензурных слов в песне, другие были разочарованы видеорядом. А кто-то увидел в этом ролике апогей самоиронии.

Напомним, что Филипп Киркоров действительно однажды попал в психиатрическое отделение. Было это 11 лет назад, зимой 2010 года, в разгар громкого скандала – помощник главного режиссера премии “Золотой граммофон” Марина Яблокова написала на Киркорова подала в суд заявление с просьбой возбудить дело по статьям “оскорбление” и “нанесение легких телесных повреждений”. Киркоров улетел в Израиль, лег в больницу, и прямо из палаты публично, по средством телепередачи, извинился перед Яблоковой, а позже, вернувшись, подписал с ней мирное соглашение.

Последнее время Киркоров “скандалит” только на профессиональной ниве. Филипп не дает скучать публике, регулярно поставляя ей все новые и новые неоднозначные музыкальные продукты – от неожиданных дуэтов до провокационных клипов, за что его теперь все чаще зовут “королем хайпа”.