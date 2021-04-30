 

На майских выходных ЛДПР будет раздавать жителям Тывы водку «Жириновский»

30.04.2021, 12:24, Разное
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Руководство ЛДПР объявило о бесплатной раздаче водки «Жириновский» жителям Республики Тыва в период нерабочих дней с 1 по 11 мая, когда продажа алкогольной продукции в стране будет запрещена? сообщил председатель партии Владимир Жириновский.

Пункты выдачи организуют в местных партийных отделениях, общественных банях и в палатках, установленных на улицах всех поселений республики. Помимо водки, ЛДПР раздаст более привычную для себя атрибутику: кружки, магниты, календари, чай и дезодоранты.

Каждая семья сможет получить ящик с 12 бутылками водки «Жириновский», а многодетные и малообеспеченные семьи — два ящика, если предъявят подтверждающие документы.

– Что это такое? Сделали выходные, а алкоголь запретили — как людям отдыхать? Безобразие! Хотят, чтобы люди от скуки померли или колоться непонятно чем начали? Не дождутся! ЛДПР поможет, не волнуйтесь. Мы, русские, своих в беде не бросаем. Никто без праздника не останется! Нельзя продавать водку — будем дарить! Я позабочусь о тувинцах, раз о них не заботится власть! Все получат от меня водки! Мне для России ничего не жалко! Берите! Угощайтесь! — заявил Жириновский.

Специально для акции партия возобновила производство фирменной водки «Жириновский» на базе Иркутской фармацевтической фабрики, выпускающей настойку боярышника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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