Светлана Иванова, Милош Бикович, Александр Петров и другие на церемонии закрытия ММКФ-2021

В четверг, 29 апреля, в столичном кинотеатре “Россия” торжественно раздали призы 43-го Московского международного кинофестиваля, награды для которого изготовил официальный партнер ММКФ ювелирная компания Mercury. Церемонию закрытия посетили звезды отечественного кино и телевидения и другие деятели культуры: Светлана Иванова, Алена Бабенко, Олеся Судзиловская, Екатерина Волкова, Екатерина Шпица, Александр Петров, Милош Бикович (он был одним из членов жюри), Александра Ревенко, Анна Снаткина, бывший министр культуры России Владимир Мединский и многие другие.

Милош БиковичВедущим вечера стал новый худрук “Гоголь-центра” Алексей Агранович. Он начал церемонию в попытке ответить на вопрос, зачем нужны кинофестивали, и сделал вывод, что ММКФ – это настоящий “гид по современному кинематографу”. За восемь дней московского смотра в этом году показали более 200 картин, а в основной конкурс вошли 14 фильмов производства Венесуэлы, Японии, Китая, Германии, Норвегии, Италии, Сербии, Индии, Ирана, России и других стран. Лучшей компетентное жюри признало картину румынского производства – “#засранка”.

Алена Бабенко

Александр Петров Олеся Судзиловская Ольга Кабо

Янина Студилина Александра Ревенко Ольга Филиппова Анна Слю Екатерина Волкова Катерина Шпица Мария Андреева Артем Ткаченко с женой

Анна Снаткина

Павел Астахов с женой

Алексей Пиманов и Ольга Погодина

Александр Цыпкин

Алексей Агранович

Татьяна Михалкова

Владимир Мединский с супругой

Полный список лауреатов ММКФ-2021:

Главный приз “Золотой Георгий”

“#засранка”, Румыния, режиссер Андрей Хуцуляк

Специальный приз жюри “Серебряный Георгий”

“Кровопийцы”, Германия, режиссер Юлиан Радльмайер

Приз “Серебряный Георгий” за лучшую режиссерскую работу

“Последняя “Милая Болгария”, режиссер Алексей Федорченко, Россия

Приз “Серебряный Георгий” за лучшее исполнение мужской роли

Сохейл Гханнадан (“Сын”), Иран

Приз “Ссеребряный Георгий” за лучшее исполнение женской роли

Андрея Грэмоштяну (“#засранка”), Румыния

Приз “Серебряный Георгий” за лучший фильм документального конкурса

“Сабайя”, режиссер Хогир Хирори, Швеция

Приз за лучший короткометражный фильм

“Коллеги”, режиссер Яннис Александер Кифер, Германия

Специальный приз за многолетнее служение искусству кино

Валентин Гафт (Россия)

Специальный приз “За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского”

Сергей Никоненко (Россия)

Призеры ММКФ-2021

Никита Михалков вручает специальный приз “За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского” Сергею Никоненко