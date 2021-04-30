Страшные тролли: проклятие викингов, фэнтези и интернета

Сказочные существа, глотавшие людей, сегодня превратились в интернет-хулиганов. Как это произошло? И почему муми-тролль не похож на своих горных родственников?

В скандинавских мифах словами «тролль» или «трёлль» называли демонов, то есть злых существ, которое почти всегда враждебно настроены к человеку и обычно желают ему только вреда. По легендам, это были великаны, управлявшие камнем и землёй, жившие в горах и ловившие заплутавших странников. При этом они часто занимались злобным колдовством. Тролли были существами, которых мог обмануть, но не всегда победить герой саги. Сражались с ними в основном боги — они могли одолеть злобных великанов.

Горные тролли, покорившие всю Европу

Англия и Германия находились под сильным влиянием викингов, и в мифологии этих стран можно найти потомков скандинавских троллей. Древние бритты и германцы утверждали, что тролли боятся молний. Это отголоски легенд о боге грома Торе, который боролся с различными монстрами в мифологии скандинавских народов. По легендам, удары его молота и вызывали гром и молнии. Считается, что Грендель из «Песни о Беовульфе», написанной в Британии в конце 10-го века, — это как раз тролль в исконном значении слова. Подобные существа встречаются и в эпических произведениях Германии.

Когда в Скандинавию пришло христианство, фольклор поменялся, подстраиваясь под новую веру. Из воплощений зла тролли превратились в существ, внешне похожих на людей, но крупнее и сделанных из серого камня. Они сильно боялись солнечного света: если тролля касался хоть один лучик, то тот моментально превращался в камень. Во всём остальном они вели себя почти как цивилизованные люди — жили в своих деревнях, где-то в горной глуши, охотились, рыбачили, строили дома. Матери и бабушки рассказывали, что тролли похищают непослушных детей. Так горные колдуны превратились в средство воспитания подрастающего поколения.

С троллями связано и много народных суеверий. Считалось, что если путник неожиданно встретится с троллем, то ему надо бежать к ближайшему полю так, чтобы шаги образовали крест со следом от плуга. Увидев такое, тролль не сможет даже шагу ступить на поле. А если нечисть всё-таки догнала человека и нужно было спасти похищенного — достаточно ударить в колокола во всех церквях. Если же тролль с жертвой убежал далеко в глушь, куда не долетал звон — тоже не беда — надо принести колокол туда, где чудовища держат похищенных.

Знаменитый сюжет легенд о троллях — троллий мост. Из всех мифических существ они были ближе всего к земле и камням, поэтому им приписывалась постройка «чёртовых мостов» — природных скальных перемычек над горными потоками, которые кое-где считались работой самого дьявола. Тролли-мостостроители охраняли свои постройки и требовали плату с путников за проезд по ним.

В некоторых частях Скандинавии тролли превратились во что-то похожее на эльфов из германских легенд — маленьких человечков, которые могли быть как злыми, так и добрыми. Обычно их обвиняли в подмене младенца в колыбели. Суеверные шведы строили маленькие «тролльи» домики, чтобы эти горные духи не нашли настоящий дом человека, и не унесли детей.

Фабрики троллей: литература, кино и интернет

В современную художественную литературу троллей ввёл Генрик Ибсен, сделавший их в 1876 году персонажами своей пьесы «Пер Гюнт». В одноимённой опере Эдварда Грига знаменитая мелодия «В пещере горного короля» звучит именно при появлении короля троллей. Об этих же существах писали скандинавские сказочники Петер Кристен Асбьёрнсен и Захариас Топелиус.

Новую жизнь в скандинавские легенды вдохнули в 20-м веке. В 1937 году вышел в свет «Хоббит» Толкина. Герой этой сказки Бильбо Бэггинс встречает в числе прочих и троллей. В Средиземье эти существа не особо умны и являются скорее великанами-людоедами, сродни английским ограм. Однако образ прижился, и после успеха «Властелина колец», последовавшего за «Хоббитом», именно такие тролли заполонили десятки и сотни произведений в жанре фэнтези. В этом виде они перекочевали и в романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Финская писательница Туве Янсон в 1940 году создала другого тролля — муми-тролля. На её собственных иллюстрациях появился милый двуногий бегемотик, не имеющий ничего общего с древними жителями гор. Как говорила сама писательница, за основу она взяла маленьких духов-проказников из сказок, а приставка «муми-” возникла, чтобы придать слову «мягкость». Как рассказывается в книгах, когда-то муми-тролли жили за печками, но с приходом парового отопления им пришлось искать новое жильё. Так они и переселились в Муми-дол.

Другой вариант троллей, который даже чем-то ближе к изначальному, скандинавскому, возник в книгах Терри Пратчетта о Плоском мире. На Диске тролли — это раса существ, состоящих из кремния и веками враждующих с гномами. При этом они вовсе не злые, но их культура выглядит пародией на британских люмпенов-кокни с их сленгом и склонностью к околокриминальным промыслам.

Огромную популярность тролли имеют и как персонажи компьютерных игр. Обычно они выступают в том же амплуа, что прописал им Толкин — огромные и сильные чудовища-людоеды. Но порой они оказываются и персонажами, за которых предлагается сыграть. И далеко не всегда это означает, что предстоит сражаться за силы зла.

Последние годы троллями стали называть анонимных провокаторов в интернете. Существуют разные версии, как появился такой термин. Согласно Оксфордскому словарю, мифологическое происхождение термина «интернет-тролли» — лишь одна из гипотез. Многие связывают появление этого термина с английским словом «trolling», обозначающим «ловлю рыбы на блесну». Это слово, в свою очередь, произошло от французского охотничьего термина, означающего «метание добычи туда-сюда». Видимо, подобно тому, как рыбак, водя приманкой под водой, заманивает рыбу на крючок, сетевые тролли, вбрасывая очередную провокацию, пытаются довести людей до белого каления. Иногда из-за недостойного поведения современных троллей разгораются скандалы пострашнее тех, что устраивали много веков назад их мифологические тёзки.