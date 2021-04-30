История крионики. Как возникла идея о замораживании людей с целью оживить их в будущем?

Люди давно пытаются найти способы увеличить продолжительность своей жизни и избежать неизбежной смерти, но некоторые из этих методов выглядят очень странными.

Один из этих способов подразумевает, что можно ввести старого или неизлечимо больного человека (или даже уже умершего!) в определенное состояние, в котором он сможет находиться довольно долго не изменяясь, чтобы в будущем, когда будут куда более развитые медицинские технологии, оживить его и подарить еще много лет жизни.

Эта область называется крионикой, и на данном этапе развития она в основном включает в себя мгновенное замораживание свежего трупа или даже одной его головы с использованием таких материалов, как жидкий азот.

Далее это замороженное тело хранится в специальном помещении при чрезвычайно низких температурах – ниже -130°C, обычно при температуре ниже -130°C − 196°C, с использованием химических криопротекторов для предотвращения образования льда в тканях тела.

Идея состоит в том, что, когда тело целиком или одна голова с мозгом замораживаются практически сразу после смерти человека, то мозг не успевает получить необратимые разрушения и в нем сохраняются все нужные структуры. Таким образом в нем сохраняется личность человека и все его воспоминания.

То есть, теоретически, если в будущем появятся технологии, позволяющие возродить замороженного человека, то он словно "очнется" от долгого сна и будет нормально мыслить и все помнить.

Когда могут появиться такие технологии, пока неизвестно, это может быть и через несколько десятков лет, а может лишь через сотни лет. Но для человека, находящегося в криостазе, этих лет не будет существовать, для него в основном будет казаться что он лишь прилег вздремнуть на время.

Как же родилась такая странная идея?

Хотя все это звучит как чистая научная фантастика, и, действительно, область крионики в основном рассматривается основной наукой как крайняя лженаука и шарлатанство в лучшем случае, быстрое замораживание человеческих клеток с использованием криоконсервации началось еще в 1950-х годах, а идея фактического замораживания целых человеческих тел появилась в 1960-х годах.

Главной фигурой, которая внесла эту идею в общественное сознание, был американский академик и профессор физики и математики по имени Роберт Эттингер. С детства Эттингер был очарован фантастическими научно-фантастическими рассказами, и однажды в 1931 году, когда он читал экземпляр журнала Amazing Stories, его осенило прозрение, которое изменило ход его жизни и в конечном итоге перешло к порождает область крионики.

Это была история под названием "Спутник Джеймсон" автора Нила Р. Джонса, рассказывающая о профессоре Джеймсоне, чей труп был отправлен на околоземную орбиту, чтобы сохранить его в холодном космическом вакууме. А через миллионы лет его труп обнаружила раса роботов и возродила его. Человечество же к тому времени давно вымерло и Джеймисон оказался единственным представителем своего вида во вселенной.

Это были 1930-е годы и наука, стоящая за этой историей, была в лучшем случае довольно слабой, но для Эттингера это было настоящим откровением. Он постоянно размышлял над этой концепцией, будучи убежденным, что биологи рано или поздно неизбежно разгадают секрет того, как сделать это по-настоящему и что вскоре можно будет точно так же заморозить человеческое тело, чтобы наши потомки воскресили его в далеком будущем.

Однако шли годы и никакого реального прорыва в этой области все не наступало, так что Эттингер понял, что никого из ученых на самом деле не интересует замораживание и хранение мертвых человеческих тел для вечной жизни. Поэтому он сам решил стать тем, кто займется решением этой проблемы.

В 1960 году Эттингер попытался рассказать о своей идее как можно большему числу заинтересованных людей и разослал свою статью о крионике 200 важным ученым, академикам и влиятельным людям. Но это не вызвало особого интереса со стороны академических кругов и многих из них лишь скептически нахмурили брови.

Не обращая внимания на это, в 1962 году Эттингер приступил к написанию книги о крионике под названием "Перспектива бессмертия", которую он разослал различным издателям, сумев привлечь внимание великого писателя-фантаста Исаака Азимова. В 1964 году не без помощи Азимова книга была наконец опубликована и стала бестселлером, заняв место в Клубе "Книга месяца" и будучи переведенной на девять языков.

Эта книга в одночасье превратит Эттингера в знаменитость, в то же время сделав крионику популярной. Эттингер использовал этот свой недавно обретенный статус, чтобы появляться на телевидении, радио и в бесчисленных новостных статьях, где он неустанно продвигал концепцию криоконсервации и повышал осведомленность об этой новой области, заработав себе в конце концов прозвище "Отец крионики".

С этим новым интересом к крионике с годами начали появляться институты, которые серьезно исследовали екрионику и применяли ее на практике. Первым было Общество продления жизни (LES), основанное в 1964 году Эваном Купером, и оно проложило путь для других, подобных ему.

Был Институт крионики (CI), основанный самим Эттингером в 1976 году в Детройте, штат Мичиган, и еще было общество Alcor Life Extension Foundation, первоначально называвшийся Обществом твердотельной гипотермии Alcor (ALCOR), основанное в 1972 году Фредом и Линдой Чемберлен, а также многие другие.

Эти компании начали фактически воплощать свои теории в жизнь, фактически замораживая тела людей и помещая их на хранение, начиная с 1965 года.

Первым серьезным клиентом крионики стал американский профессор психологии Калифорнийского университета по имени Джеймс Хайрам Бедфорд, который еще после выхода книги Эттингера интересовался крионикой и много читал о ней. 12 января 1967 года Бедфорд скончался из-за сочетания осложнений от рака почки и остановки сердца, оставив после себя много денег, пожертвованных на дальнейшие исследования крионики, и в течение 2 часов после смерти его труп приготовили к криоконсервации.

Он был успешно заморожен целиком и далее хранился в емкости с жидким азотом, в течение многих лет перемещаясь по нескольким объектам, прежде чем, наконец, прибыл в Alcor Life Extension Foundation в 1982 году, где он остается по сей день, все еще находясь в состоянии заморозки.

Бедфорд не только считается первым человеком, подвергшимся криостазу с целью его оживления в будущем, но он также дольше всех остается в этом состоянии.

К сожалению, методы, использованные во время его криоконсервации, все еще были довольно примитивными, так как технология находилась в зачаточном состоянии, поэтому считается, что маловероятно, что его когда-либо удастся успешно воскресить. Об этом, не скрывая, говорят даже специалисты, работающие в этой области, но кто знает?

После этого список криоконсервированных тел будет расти, включая не только людей, но и животных, а методы станут более совершенными. Были разработаны не только более эффективные криопротекторы, но и новые методы, такие как витрификация, которые еще больше гарантируют, что повреждение клеток в результате замораживания будет сведено к минимуму, иногда даже удается полностью остановить образование льда.

Однако даже по мере развития технологий и появления новых предприятий крионика сталкивалась с неудачами, которые подпортили ее репутацию. Один из первых крупных скандалов, связанных с крионикой, произошел в 1970-х годах, когда лаборатория, известная как Крионическое общество Калифорнии, разрешила девяти телам оттаять и разлагаться, когда у них закончились деньги для соблюдения строгих и дорогостоящих критериев хранения.

Не помогли репутации крионики и другие скандалы и споры. В 1992 году фонд Alcor Life Extension Foundation, базирующийся в настоящее время в Скоттсдейле, штат Аризона, был обвинен в ускорении смерти неизлечимо больного СПИДом пациента с помощью паралитического препарата, чтобы иметь возможность быстрее провести процесс криоконсервации его тела после смерти.

В 1994 году Alcor снова обвинили в аналогичном поведении, когда коронер заявил, что клиентке по имени Дора Кент было введено лекарство, убившее ее, прежде чем ей удалили голову для криоконсервации. Alcor настаивал на том, что препарат был введен уже после смерти, с чем в конечном итоге согласились суды, но ущерб уже был нанесен плохой оглаской.

В 2002 году об Алькоре снова заговорили, когда голова звезды бейсбола Теда Уильямса была помещена в крионическую капсулу. Пресса была встревожена тем, что такая знаменитость подверглась подобной странной процедуре, а семья Уильямса и вовсе утверждала, что он действительно хотел кремации, а не замораживания своей головы.

Кроме того, Алькора обвиняли в том, что он просверлил отверстия в голове Уильямса и случайно сломал ему череп во время подготовки к заморозке.

Учитывая, насколько странной и даже несколько зловещей была идея замораживания людей и их голов для широкой публики, такие истории совсем не требовали много времени, чтобы разжечь страхи, споры и даже панику.

Несмотря на такие препятствия, крионика с годами все-таки росла и было много желающих пройти подобную процедуру после смерти, несмотря на высокие затраты и неуверенность в том, что она вообще работает. Этому способствовало и то, что многие зачинатели крионики, включая самого Эттингера (он скончался в 2011 году), были после смерти помещены в криокамеру.

Также криозаморозке разрешили подвергнуть себя первая и вторая жена Эттингера, а также его мать.

По состоянию на 2014 год в Соединенных Штатах было заморожено около 250 трупов, а еще 1500 человек приняли меры для криоконсервации своих трупов после смерти, и с тех пор это число только выросло. Возраст людей, подвергшихся криоконсервации, варьируется от 101-летней женщины до 2-летнего ребенка, иногда все их тело, а иногда только голова.

Все больше и больше людей подписываются на такую процедуру. Некоторые компании, такие как Alcor, на самом деле демонстрируют стабильный рост на протяжении многих лет: по оценке 2019 года, у них есть 172 криоконсервированных тела в резервуарах, 96 голов и 33 животных. В листе ожидания, похоже, тоже нет недостатка, несмотря на то, что заморозка и последующее сохранение может стоить от 28 000 до 200 000 долларов.

Ну, деньги с собой на тот свет взять нельзя, так почему бы и нет?

Хотя многим может показаться, что это определенно мошенничество, многие из этих крионических компаний действительно очень серьезно относятся к этому. Например, Alcor, по-прежнему, вероятно, самая известная и финансируемая из компаний, поддерживает сеть парамедиков и хирургов по всей стране, которые круглосуточно дежурят и спешат на место гибели нужного пациента, чтобы немедленно приступить к процедуре и доставить тело для заморозки на базу в Аризоне.

Они также отправляют врачей и бригады для удаленного ожидания в то месте, где находится их клиент и есть вероятность, что он вскоре умрет (к примеру в хоспис). Медицинские бригады используют самое современное оборудование и с большой осторожностью перевозят умерших пациентов, а независимые проверки помещений Alcor показали, что они находятся в хорошем состоянии.

Заместитель коронера из Калифорнии Дэн Купидо рассказывал, что у Alcor лучшее оборудование и помещения, чем у большинства больниц США. Alcor даже переместила свою операционную базу из Калифорнии в Аризону, чтобы исключить риск того, что катастрофическое землетрясение нанесет ущерб их работе и подвергнет риску их пациентов.

Очевидно, они воспринимают все это очень серьезно и, конечно, действительно делают то, что рекламируют, но работает ли что-либо из этого на самом деле? Похоже, это действительно зависит от того, кого вы спрашиваете.

В настоящее время существует множество очевидных проблем с крионикой. Во-первых, это совершенно непроверенная технология. Здесь мы на неизведанной территории. Такого человека еще никто не замораживал и успешно реанимировал, и уж точно не только голову.

Традиционные ученые также очень скептически относятся к теории и самой "науке", заявляя, что это просто невозможно, и что повреждение клеток, вызванное замораживанием, вряд ли будет обращено вспять, а также то, что замораживание мозга навряд ли сохранит мысли и личность человека.

Но с крионикой мы говорим о далеком будущем, верно? Может, к тому времени они все уладят. Что ж, даже если все это верно, мы остаемся с тем фактом, что эти тела необходимо хранить неизвестно сколько времени, возможно, столетия, поэтому мы должны подумать о том, насколько вероятно, что они смогут хранить эти тела в хранилище столько времени, сколько потребуется, и даже если они это сделают, почему люди будущего должны вообще хотеть их возрождать?

Какая им разница? Обречены ли эти люди или они будут смеяться последними, когда проснутся и увидят, как мы надеемся, лучший мир?

Какими бы ни были ответы и к чему все это привело, это увлекательное погружение в неизведанное, и, возможно, только те, кто погиб, когда-либо узнают наверняка, чем все это закончится.