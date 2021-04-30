Российский фрегат едва избежал удара собственной крылатой ракеты (видео)

HL Daily News

В ходе испытательных пусков на Тихом океане, российский фрегат «Маршал Шапошников» едва избежал удара собственной крылатой ракеты (видео).

Как утверждается, крылатая ракета «Калибр» вышла из пусковой установки фрегата, поднялась и неожиданно, прямо над кораблем, начала беспорядочно вращаться в воздухе, затем упала в воду.

Вышедшая из строя ракета представляла серьезную угрозу для недавно отремонтированного фрегата «Маршал Шапошников». После попадании в воду, она продолжала вращаться, пламя было видно под поверхностью воды