 

Российский фрегат едва избежал удара собственной крылатой ракеты (видео)

30.04.2021, 1:40, Разное
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HL Daily News

В ходе  испытательных пусков  на  Тихом океане, российский фрегат «Маршал Шапошников»  едва  избежал  удара  собственной крылатой ракеты (видео).

Как утверждается, крылатая ракета «Калибр» вышла из пусковой установки фрегата,  поднялась  и  неожиданно,  прямо над кораблем,   начала  беспорядочно вращаться в  воздухе,  затем упала в воду.

Вышедшая из строя ракета  представляла серьезную угрозу для недавно отремонтированного фрегата «Маршал Шапошников».  После попадании в воду,  она  продолжала  вращаться, пламя  было  видно  под  поверхностью  воды



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