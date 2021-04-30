 

Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 18 миллионов, могильщики работают круглосуточно

30.04.2021, 0:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Barbados Today

Published on  April 29, 2021

SOURCE: REUTERS – В четверг,  после очередного мирового рекорда  по  количеству инфицированных за сутки,  общее число  случаев заболевания  COVID-19 в Индии превысило 18 миллионов.  Чтобы  похоронить жертв болезни,  могильщики работают  круглые  сутки, сотни покойников были кремированы на импровизированных кострах в парках и на парковках.

В четверг Индия сообщила  (данные министерства здравоохранения) о 379 257 новых инфицированных  и 3645 новых случаях смерти, что является самым высоким числом смертей за один день с начала пандемии.

Вторая по численности населения страна в мире находится в глубоком кризисе, больницы и морги переполнены.

52-летний могильщик из Мумбаи Сайед Мунир Камруддин сказал, что он и его коллеги работают круглые сутки чтобы похоронить  как  можно больше жертв.

«Я не боюсь COVID, я работаю  смело. Все дело в смелости, а не в страхе», – сказал он. «Это наша единственная работа. Взять тело  из машины скорой помощи, а затем похоронить его».

Каждый день тысячи индийцев, используя приложения для социальных сетей и личные контакты,  лихорадочно ищут больничные койки и жизненно необходимый кислород для больных родственников. Больничные койки, которые становятся доступными, особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ), раскупаются за считанные минуты.

«Свирепость второй волны застала всех врасплох», – газета Indian Express  цитирует слова К. Виджая Рагхавана, главного научного советника правительства.

«Несмотря на то, что все мы знали о второй волне в других странах, у нас были вакцины под рукой, и никакие данные  моделирования  не  предсказывали  масштабов  всплеска».

Военные Индии начали перебрасывать ключевые предметы снабжения, такие как кислород, по всей стране и откроют свои медицинские учреждения для гражданского населения.

Гостиницы и железнодорожные вагоны были преобразованы в отделения интенсивной терапии, чтобы восполнить нехватку больничных коек.

По словам экспертов, единственная надежда Индии – вакцинировать свое огромное население, и в среду она открыла регистрацию для всех лиц старше 18 лет, чтобы  с субботы  начать  делать  прививки.

Но несмотря на то, что Индия является крупнейшим в  мире  производителем вакцин, у неё  нет запасов на, примерно,  800 миллионов  человек, которым в настоящее время требуется  прививка.

Многие из тех, кто пытался записаться на вакцинацию, говорят, что у них ничего не вышло, и жаловались в социальных сетях на то, что не смогли получить  слот [место и время вакцинации]  или даже просто зайти на сайт, поскольку он неоднократно падал.

«Статистика показывает, что система работает без  сбоев или замедлений,  работает без глюков», – заявило правительство в среду.

В  заявлении говорится, что зарегистрировалось более 8 миллионов человек, но не сразу понятно, сколько из них получили слоты.

Местный чиновник в Мумбаи сказал, что город приостановил кампанию по вакцинации на три дня из-за нехватки запасов, в то время как официальные лица заявили, что наиболее пострадавший штат Махараштра, вероятно, продлит строгие ограничения на коронавирус еще на две недели.

С момента начала кампании вакцинации в январе,  дозу  получили  только около 9% населения Индии, насчитывающего около 1,4 миллиарда человек.

Однако, притом что  вторая волна захлестывает систему здравоохранения, официальный уровень смертности  в  Индии  ниже, чем в Бразилии и США.

Как показывает глобальный трекер Reuters о COVID-19, в Индии зарегистрировано 147,2 смертей на миллион, в то время как Бразилия и США сообщили о цифрах 1800 и 1700 соответственно.

Однако медицинские эксперты считают, что истинные цифры COVID-19 в Индии могут быть в 5-10 раз больше официальных.

В больницу Святого Семейства в Дели пациенты приехали на машинах скорой помощи и на личных автомобилях, некоторые задыхались, когда у них закончились кислородные баллоны. В отделении интенсивной терапии пациенты лежат на тележках между кроватями.

«Тот, кто должен находиться в отделении интенсивной терапии, проходит лечение в палатах», – сказала Рейтер доктор Сумит Рэй, руководитель отделения.

«Мы переполнены. Врачи и медсестры деморализованы, они знают, что могут лечить  лучше, но у них просто нет времени. Никто не делает перерывов ».

В среду Госдепартамент США выпустил предупреждение о запрете поездок в Индию из-за пандемии и посоветовал своим гражданам покинуть страну. В нем добавлено, что члены семей государственных служащих США в Индии могут добровольно вернуться в Соединенные Штаты.

Премьер-министра Нарендру Моди критиковали за разрешение массовых политических митингов и религиозных фестивалей, которые в последние недели стали очень распространенными.

«Люди этой страны имеют право на полный и честный отчет о том, что привело к катастрофе более миллиарда человек», – заявил газете Hindu эксперт по глобальному здравоохранению из Гарвардской медицинской школы  Викрам Патель.

Министр иностранных дел Харш Вардхан Шрингла заявил в четверг, что,  поскольку начинает поступать медицинская помощь  со всего мира,  Индия ожидает прибытия  около 550 установок  по производству кислорода.

Два самолета из РФ с 20 концентраторами кислорода, 75 вентиляторами, 150 прикроватными мониторами и 22 тоннами медикаментов прибыли в Дели.

Белый дом сообщил в среду, что Соединенные Штаты отправляют материалы на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе 1000 кислородных баллонов, 15 миллионов масок N95 и 1 миллион экспресс-тестов.  Поставки начнутся в четверг, добавил он.

Кроме того,  Соединенные Штаты перенаправили свой собственный заказ на производственные материалы для  AstraZeneca (AZN.L) в Индию, что  позволит  ей произвести более 20 миллионов доз, заявил Белый дом.

1 мая Индия получит первую партию российской вакцины Sputnik V. Российский фонд национального благосостояния РФПИ, который продает Sputnik V по всему миру, подписал сделки с пятью индийскими производителями на поставку более 850 миллионов доз вакцины в год.

Бангладеш заявила, что отправит около 10 000 флаконов противовирусных лекарств, 30 000 комплектов СИЗ и несколько тысяч таблеток с минералами и витаминами.

Министерство обороны Германии заявило, что в субботу Германия отправит в  Индию  120 аппаратов ИВЛ, а на следующей неделе – мобильный завод по производству кислорода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.03 / Мнение: Борьба за свободу дискуссии

14.02 / Татьяна Догилева удивила располневшей фигурой

18.01 / Рунический провидец: Слабохарактерный Владимир Зеленский не сможет вывести из кризиса Украину

19.08 / От «доверяю стране» до «не хочу быть лабораторной крыской» – медики о вакцине «Спутник V»

02.09 / Елена Проклова пережила смерть детей, неудачные браки и романы с женатыми коллегами

29.03 / Разведывательный спутник США впервые обнаружил российскую подлодку с оружием «Судного дня»

06.09 / Анна Нетребко в трендовых мюлях и юбке миди пришла на репетицию в Большой театр

29.09 / В среднем по миру цены на смартфоны выросли на 10 процентов

17.07 / Мнение: “Демонстрация мощи” в Южно-Китайском море

10.02 / Мнение: Что делать ночью, когда скучно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика