 

Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

29.04.2021, 23:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конкуренция с Китаем и сдерживание РФ были подтекстом призыва Байдена к действию. Но определение новой борьбы «демократия против автократии» упрощает то, что ждет нас  впереди.

Президент Байден признал, что его внешняя политика зависит от того  сможет ли он убедить  американцев  делать необходимые инвестиции у себя дома и убедить союзников в том, что  США не оставят их в беде.  Credit..Doug Mills/The New York Times

By David E. Sanger  April 29, 2021, 

Президент Байден обосновал свое широкое видение перестройки  американской экономики как необходимый шаг для выживания в долгосрочной конкуренции с Китаем,  в гонке, в которой Соединенные Штаты должны доказать не только  то, что демократии могут вносить  инновации, но и что  во внедрении  этих  инноваций,  уровню  производства  и  производительности   они могут превосходить   наиболее успешное авторитарное государство  мира.

Его выступление перед Конгрессом было переполнено лейтмотивами тезисов соперничества  времен холодной войны – соперничества  более технологического, чем военного  и  без  упоминания слов «холодная война». Противники Америки, сказал г-н Байден, рассматривают глубокую поляризацию Америки и нападение на Капитолий 6 января «как доказательство того, что солнце американской демократии  заходит».

«Мы должны доказать, что демократия все еще работает», – сказал Байден, повторив призыв к сплочению, который он впервые использовал месяц назад, и  к  которому, как говорят  его  помощники,  он часто обращается на стратегических совещаниях  в  Белом доме.

Все это было частью усилий г-на Байдена укрепить, сплотить,  усилить  свой  административный и партийный аппарат  и перестроить планы на решение  задач более высокого  уровня, как это сделал Джон Ф. Кеннеди в своей речи «Мы выбираем полет на Луну» почти шесть десятилетий назад. Но история недавних попыток американских президентов возродить это объединяющее национальное чувство в лучшем случае неоднозначна; Барак Обама попытался сделать это в своем “Обращении  к  нации”  10 лет назад, призвав «наше  поколение   испытать  момент  Спутника». Результат оказался нулевым.

Десять лет спустя проблема еще более сложна: теперь Соединенные Штаты сталкиваются с гораздо более способным технологическим конкурентом, гораздо более сложным военным противостоянием и  гораздо более серьезным идеологическим конфликтом. «Мы находимся на переломном этапе истории», – сказал Байден. Фактически, он столкнулся с худшими за два десятилетия  отношениями с очень разными противниками сверхдержавы, которые стремятся использовать очень хорошо видимые разногласия  внутри  Америки. Таким образом, он  показывает, что страна должна конкурировать с растущим могуществом Китая, сдерживая при этом разрушителя  установленных  порядков – Россию.

Его помощники признают, что  вопрос –  сможет ли он привлечь к этой задаче и страну, и союзников Америки, вполне может  стать определяющим фактором  его президентства.

Си Цзиньпин, китайский лидер, с которым г-н Байден познакомился десять лет назад, «Жестко настроен  на  то  чтобы  сделать  Китай  самой значительной и влиятельной нацией в мире», – заявил г-н Байден. И г-н Си и президент РФ Владимир Путин, которые создают свой собственный альянс, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, относятся к числу тех, кто «считает, что демократия не может конкурировать в 21 веке с автократией, потому что  в  демократии нужно долго добиваться консенсуса».

Даже республиканцы, которые в среду вечером осудили план Байдена как «социалистические мечты» – фраза, которую использовал сенатор Тим Скотт от Южной Каролины в ответе республиканцев , – не спорят с его анализом Китая. Когда г-н Байден сказал, что «просто нет причин, по которым лопасти ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине. Для этого нет  никаких  причин. Никаких», – он звучал очень похоже на Джорджа Буша 20 лет назад, с отголосками Дональда Дж. Трампа.

Лопасти турбины на заводе в провинции Цзянсу в Китае. «Просто нет причин, по которым лопасти для ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине», – сказал Байден в среду.  Credit. China Daily/Reuters

Когда он добавил, что «нет причин, по которым американские рабочие не могут стать мировым лидером в производстве электромобилей и аккумуляторов», он объединил два своих главных  аргумента: что Соединенные Штаты имеют возможность опередить Китай, и его утверждение, что зеленая повестка дня создает рабочие места.

И все же технологическая конкуренция, хотя и является центральной для проблемы, – это только ее часть. План создания инфраструктуры, в котором основное внимание уделяется переносу производства полупроводников обратно в Соединенные Штаты и сосредоточению внимания на сетях 5G, искусственном интеллекте и передовой робототехнике, представляет собой современную космическую гонку. Но первые 100 дней г-на Байдена также ознаменовались противодействием нарушениям прав человека и территориальными угрозами, а также заявлениями о том, что Россия должна отступить от Украины, а Китай должен прекратить угрожать Тайваню . Все это добавляет в  общую  картину темный  элемент  неизвестности  .

«Я надеюсь  что, как сказал Байден, наше соперничество с Китаем может оставаться бесконфликтным, и наши ответы на воинственные действия Путина могут оставаться соразмерными, при этом мы по-прежнему пытаемся взаимодействовать с Пекином и Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес», – сказал Майкл Д. Макфол. политолог из   Стэнфорда, который был послом Обамы в России.

«Я боюсь, что вызовы, исходящие от обеих автократий, также потребуют более масштабных стратегий сдерживания», – сказал он. «В конце концов, мы конкурируем с Китаем не только на рынках, но и в вопросах безопасности и идеологии, которые имеют тенденцию к более конфликтным и нулевым результатам».

Г-н Байден уже косвенно признал это в своем заявлении о введении санкций в начале этого месяца против РФ за кибератаку SolarWinds на федеральные агентства и предприятия, а также за ее усилия по дезинформации во время выборов 2020 года. Но, как заметил г-н Макфол, «украинцы, белорусы, грузины и сторонники Навального напомнят вам, что это не единственные две области, в которых Путин ведет воинственные действия против тех, кто борется за свободу и права человека».

Из первых месяцев пребывания Байдена у власти – и из выступления в среду – становится ясно, что он преследует совершенно разные стратегии в отношении Китая и России.

Г-н Байден видит в Си Цзиньпине, лидере Китая, достойного конкурента, который может подвести  Китай к господству в торговле и технологиях во всем мире. Credit..Nicolas Asfouri/Agence France-Presse — Getty Images

Он явно рассматривает г-на Си как достойного конкурента, который заставит Америку активизировать свою игру – поэтому в его речи основное внимание уделяется образованию, более быстрому и универсальному доступу в Интернет и партнерству с промышленностью в области новых технологий. Г-н Байден ясно дал понять своим помощникам на длительных совещаниях в  ситуационной комнате  по стратегии Китая, что его администрация должна наконец сосредоточить внимание страны на экзистенциальной угрозе мира, в котором Китай доминирует в торговле и технологиях и контролирует “поток” электронных  СМИ  и идеи, которые они несут.

Путинскую Россию, напротив, он рассматривает как клонящуюся к упадку державу, единственная реальная способность  которой – действовать как разрушитель, стремящийся расколоть НАТО, подорвать демократию и пробить дыры в компьютерных и коммуникационных сетях, от  которых  зависят Соединенные Штаты и другие страны мира. Это прозвучало в речи. Хотя он не повторил своего упоминания г-на Путина как «убийцу», он сосредоточился на недавних санкциях. «Он понимает, что мы ответим», – сказал он, “открывая дверь”  для новых соглашений по контролю над вооружениями и климату.

Но реализация этой двойной стратегии конкуренции и сдерживания, как однажды признал г-н Байден, зависит от того, сможет ли он убедить американцев делать необходимые инвестиции и убедить союзников в том, что Соединенные Штаты не  бросят их на произвол судьбы.

Он предположил, что противо-пандемические меры помогли  в  этом  плане. Сто дней назад было трудно представить, чтобы какая-либо страна обратилась к США за помощью в связи с коронавирусом; теперь Индия  сделала это, и давление на г-на Байдена заключается в том, насколько быстро он сможет внедрить вакцины в остальном  мире, в тот момент, когда внутренняя политика предполагает, что ему нужно сначала вакцинировать всех желающих американцев.

Но когда пандемия уляжется, разногласия в Соединенных Штатах останутся. И он знает, что эти разногласия будут использоваться г-ном Си и г-ном Путиным, чтобы поддержать их  аргумент о том, что Америка находится в терминальной стадии упадка.

Это все еще весомый аргумент, который признал Байден, описывая свои беседы с почти 40 мировыми лидерами.

«Я дал понять, что Америка вернулась», – сказал он. «А вы знаете, что они говорят? Больше всего я слышу от них комментарий: «Мы видим, что Америка вернулась, но на долго ли? На как долго?»  


Дэвид Э. Сэнгер – корреспондент  Белого дома и службы национальной безопасности. За свою 38-летнюю журналистскую карьеру в The Times он участвовал в трех командах, получивших Пулитцеровскую премию, в последний раз в 2017 году за международную журналистику. Его последняя книга –  “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age”, ( «Идеальное оружие: война, саботаж и страх в кибернетическом веке»).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Мнение: Как стать богатым

11.10 / Доктор Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам

02.10 / Медики назвали главных распространителей коронавируса

20.11 / Мнение: Азербайджанская армия вошла в Агдам

29.11 / Мнение: Написание о царях московских

26.07 / Личное: Насрали детям

15.09 / «Попытка убийства»

06.01 / Так кто же всё таки настоящий враг?

11.03 / Украине прочат смену власти из-за фильма-разоблачения Зеленского

16.03 / Мнение: Битва за Мариб. 09-15.03.2021

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика