Байден призывает США вступить в новую Битву Сверхдержав

Конкуренция с Китаем и сдерживание РФ были подтекстом призыва Байдена к действию. Но определение новой борьбы «демократия против автократии» упрощает то, что ждет нас впереди.

Президент Байден признал, что его внешняя политика зависит от того сможет ли он убедить американцев делать необходимые инвестиции у себя дома и убедить союзников в том, что США не оставят их в беде. Credit..Doug Mills/The New York Times

By David E. Sanger April 29, 2021,

Президент Байден обосновал свое широкое видение перестройки американской экономики как необходимый шаг для выживания в долгосрочной конкуренции с Китаем, в гонке, в которой Соединенные Штаты должны доказать не только то, что демократии могут вносить инновации, но и что во внедрении этих инноваций, уровню производства и производительности они могут превосходить наиболее успешное авторитарное государство мира.

Его выступление перед Конгрессом было переполнено лейтмотивами тезисов соперничества времен холодной войны – соперничества более технологического, чем военного и без упоминания слов «холодная война». Противники Америки, сказал г-н Байден, рассматривают глубокую поляризацию Америки и нападение на Капитолий 6 января «как доказательство того, что солнце американской демократии заходит».

«Мы должны доказать, что демократия все еще работает», – сказал Байден, повторив призыв к сплочению, который он впервые использовал месяц назад, и к которому, как говорят его помощники, он часто обращается на стратегических совещаниях в Белом доме.

Все это было частью усилий г-на Байдена укрепить, сплотить, усилить свой административный и партийный аппарат и перестроить планы на решение задач более высокого уровня, как это сделал Джон Ф. Кеннеди в своей речи «Мы выбираем полет на Луну» почти шесть десятилетий назад. Но история недавних попыток американских президентов возродить это объединяющее национальное чувство в лучшем случае неоднозначна; Барак Обама попытался сделать это в своем “Обращении к нации” 10 лет назад, призвав «наше поколение испытать момент Спутника». Результат оказался нулевым.

Десять лет спустя проблема еще более сложна: теперь Соединенные Штаты сталкиваются с гораздо более способным технологическим конкурентом, гораздо более сложным военным противостоянием и гораздо более серьезным идеологическим конфликтом. «Мы находимся на переломном этапе истории», – сказал Байден. Фактически, он столкнулся с худшими за два десятилетия отношениями с очень разными противниками сверхдержавы, которые стремятся использовать очень хорошо видимые разногласия внутри Америки. Таким образом, он показывает, что страна должна конкурировать с растущим могуществом Китая, сдерживая при этом разрушителя установленных порядков – Россию.

Его помощники признают, что вопрос – сможет ли он привлечь к этой задаче и страну, и союзников Америки, вполне может стать определяющим фактором его президентства.

Си Цзиньпин, китайский лидер, с которым г-н Байден познакомился десять лет назад, «Жестко настроен на то чтобы сделать Китай самой значительной и влиятельной нацией в мире», – заявил г-н Байден. И г-н Си и президент РФ Владимир Путин, которые создают свой собственный альянс, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, относятся к числу тех, кто «считает, что демократия не может конкурировать в 21 веке с автократией, потому что в демократии нужно долго добиваться консенсуса».

Даже республиканцы, которые в среду вечером осудили план Байдена как «социалистические мечты» – фраза, которую использовал сенатор Тим Скотт от Южной Каролины в ответе республиканцев , – не спорят с его анализом Китая. Когда г-н Байден сказал, что «просто нет причин, по которым лопасти ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине. Для этого нет никаких причин. Никаких», – он звучал очень похоже на Джорджа Буша 20 лет назад, с отголосками Дональда Дж. Трампа.

Лопасти турбины на заводе в провинции Цзянсу в Китае. «Просто нет причин, по которым лопасти для ветряных турбин не могут быть построены в Питтсбурге, а не в Пекине», – сказал Байден в среду. Credit. China Daily/Reuters

Когда он добавил, что «нет причин, по которым американские рабочие не могут стать мировым лидером в производстве электромобилей и аккумуляторов», он объединил два своих главных аргумента: что Соединенные Штаты имеют возможность опередить Китай, и его утверждение, что зеленая повестка дня создает рабочие места.

И все же технологическая конкуренция, хотя и является центральной для проблемы, – это только ее часть. План создания инфраструктуры, в котором основное внимание уделяется переносу производства полупроводников обратно в Соединенные Штаты и сосредоточению внимания на сетях 5G, искусственном интеллекте и передовой робототехнике, представляет собой современную космическую гонку. Но первые 100 дней г-на Байдена также ознаменовались противодействием нарушениям прав человека и территориальными угрозами, а также заявлениями о том, что Россия должна отступить от Украины, а Китай должен прекратить угрожать Тайваню . Все это добавляет в общую картину темный элемент неизвестности .

«Я надеюсь что, как сказал Байден, наше соперничество с Китаем может оставаться бесконфликтным, и наши ответы на воинственные действия Путина могут оставаться соразмерными, при этом мы по-прежнему пытаемся взаимодействовать с Пекином и Москвой по вопросам, представляющим взаимный интерес», – сказал Майкл Д. Макфол. политолог из Стэнфорда, который был послом Обамы в России.

«Я боюсь, что вызовы, исходящие от обеих автократий, также потребуют более масштабных стратегий сдерживания», – сказал он. «В конце концов, мы конкурируем с Китаем не только на рынках, но и в вопросах безопасности и идеологии, которые имеют тенденцию к более конфликтным и нулевым результатам».

Г-н Байден уже косвенно признал это в своем заявлении о введении санкций в начале этого месяца против РФ за кибератаку SolarWinds на федеральные агентства и предприятия, а также за ее усилия по дезинформации во время выборов 2020 года. Но, как заметил г-н Макфол, «украинцы, белорусы, грузины и сторонники Навального напомнят вам, что это не единственные две области, в которых Путин ведет воинственные действия против тех, кто борется за свободу и права человека».

Из первых месяцев пребывания Байдена у власти – и из выступления в среду – становится ясно, что он преследует совершенно разные стратегии в отношении Китая и России.

Г-н Байден видит в Си Цзиньпине, лидере Китая, достойного конкурента, который может подвести Китай к господству в торговле и технологиях во всем мире. Credit..Nicolas Asfouri/Agence France-Presse — Getty Images

Он явно рассматривает г-на Си как достойного конкурента, который заставит Америку активизировать свою игру – поэтому в его речи основное внимание уделяется образованию, более быстрому и универсальному доступу в Интернет и партнерству с промышленностью в области новых технологий. Г-н Байден ясно дал понять своим помощникам на длительных совещаниях в ситуационной комнате по стратегии Китая, что его администрация должна наконец сосредоточить внимание страны на экзистенциальной угрозе мира, в котором Китай доминирует в торговле и технологиях и контролирует “поток” электронных СМИ и идеи, которые они несут.

Путинскую Россию, напротив, он рассматривает как клонящуюся к упадку державу, единственная реальная способность которой – действовать как разрушитель, стремящийся расколоть НАТО, подорвать демократию и пробить дыры в компьютерных и коммуникационных сетях, от которых зависят Соединенные Штаты и другие страны мира. Это прозвучало в речи. Хотя он не повторил своего упоминания г-на Путина как «убийцу», он сосредоточился на недавних санкциях. «Он понимает, что мы ответим», – сказал он, “открывая дверь” для новых соглашений по контролю над вооружениями и климату.

Но реализация этой двойной стратегии конкуренции и сдерживания, как однажды признал г-н Байден, зависит от того, сможет ли он убедить американцев делать необходимые инвестиции и убедить союзников в том, что Соединенные Штаты не бросят их на произвол судьбы.

Он предположил, что противо-пандемические меры помогли в этом плане. Сто дней назад было трудно представить, чтобы какая-либо страна обратилась к США за помощью в связи с коронавирусом; теперь Индия сделала это, и давление на г-на Байдена заключается в том, насколько быстро он сможет внедрить вакцины в остальном мире, в тот момент, когда внутренняя политика предполагает, что ему нужно сначала вакцинировать всех желающих американцев.

Но когда пандемия уляжется, разногласия в Соединенных Штатах останутся. И он знает, что эти разногласия будут использоваться г-ном Си и г-ном Путиным, чтобы поддержать их аргумент о том, что Америка находится в терминальной стадии упадка.

Это все еще весомый аргумент, который признал Байден, описывая свои беседы с почти 40 мировыми лидерами.

«Я дал понять, что Америка вернулась», – сказал он. «А вы знаете, что они говорят? Больше всего я слышу от них комментарий: «Мы видим, что Америка вернулась, но на долго ли? На как долго?»





Дэвид Э. Сэнгер – корреспондент Белого дома и службы национальной безопасности. За свою 38-летнюю журналистскую карьеру в The Times он участвовал в трех командах, получивших Пулитцеровскую премию, в последний раз в 2017 году за международную журналистику. Его последняя книга – “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age”, ( «Идеальное оружие: война, саботаж и страх в кибернетическом веке»).